Puerta bekommt Amiris Job - und den zieht's ins Ausland

Er ist einer der Leverkusener Gewinner der Vorbereitung. Gustavo Puerta, auf seiner Leihstation in Nürnberg im ersten Halbjahr ohne Einsatz, hat sich bei Trainer Xabi Alonso empfohlen. Jetzt bekommt der kolumbianische U-20-Nationalspieler eine Chance beim Werksklub - und damit den Job von Nadiem Amiri.

Im defensiven Mittelfeld verfügt Xabi Alonso über so etwas wie die freie Auswahl bei einer Losbude auf einer Kirmes: Granit Xhaka, vom FC Arsenal gekommen, Führungsspieler Robert Andrich und Weltmeister Exequiel Palacios sind auf dieser Position als so etwas wie Hauptgewinne einzuordnen, bei denen der Leverkusener Trainer ganz nach eigenem Gusto ohne Limit zugreifen kann.

Bislang war nur noch nicht geklärt, wer der Vierte im Bunde sein sollte, damit die Doppelsechs auch zweifach besetzt ist. Den Zuschlag hat jetzt ein Spieler erhalten, den zum Vorbereitungsstart kaum jemand dafür auf den Zettel hatte: Gustavo Puerta.

"Er haut sich in jedem Training rein, gibt alles"

"Er hat es sehr gut gemacht, haut sich in jedem Training rein, gibt alles", lobt Geschäftsführer Simon Rolfes die Einstellung des 20-Jährigen, die nicht nur für den Mittelfeldspieler selbst von Bedeutung sei, "das ist für ihn wichtig und für die Mannschaft." Der im Winter von Bogota FC gekommene Mittelfeldspieler, der bei seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg aber nur einmal im Spieltagskader stand und nie zum Einsatz kam, hat sich einen gewissen Stellenwert bei Bayer 04 erarbeitet.

Akteure aus der zweiten Reihe, die das Trainingsniveau aufgrund ihres Ehrgeizes immer wieder pushen, sieht auch Xabi Alonso als wichtigen Erfolgsfaktor an. Dies hob der spanische Trainer bereits in der Hinrunde der Vorsaison hervor, als er den unter seinem Vorgänger Gerardo Seoane quasi abgeschriebenen Nadiem Amiri für dessen nicht versiegenden Trainingseifer lobte.

Fleiß und Performance von Puerta zahlen sich jetzt ebenfalls aus. War zum Start der Vorbereitung offen, ob Puerta nochmal verliehen wird oder bei Bayer 04 seine nächsten Schritte gehen wird, so ist der kolumbianische U-20-Nationalspieler jetzt als fixer Bestandteil des Kaders eingeplant.

"Durch seine Leistungen im Trainingslager und beim Spiel in San Sebastian hate er es sich verdient, dass er bleibt", erklärt Rolfes. Puerta ist damit hinter dem Top-Trio Xhaka, Andrich, Palacios der vierte Akteur für die Doppelsechs, aber nicht nur das. Die Bayer-Verantwortlichen sehen für Puerta auch in Leverkusen ausreichende Möglichkeiten, um auf genügend Spielpraxis zu kommen, die für die Entwicklung eines jungen Spielers so wichtig ist.

Rolfes lobt Puertas Flexibilität - Hinweise für Trikot-Käufer

"Gustavo kann alleine auf der Sechs, auf der Acht und der Zehn spielen und sogar auf der halblinken Offensivposition wie Florian Wirtz im 3-4-3", erklärt Rolfes, "er ist sehr flexibel." Damit deckt der aggressive und schussgewaltige Rechtsfuß genau die Positionen ab, auf denen Allrounder Amiri bislang immer wieder seine Nische für (Teil-)Einsätze fand.

Der 26-Jährige wird sich aber wohl noch in diesem Sommer verändern. Aktuell gibt es Interesse aus England und Frankreich für den früheren deutschen Nationalspieler (fünf Einsätze). Davon, dass dieses irgendwann konkret wird, geht man bei Bayer 04 offenbar aus. So gibt es für Trikot-Käufer im Fan-Shop Hinweise, dass der neue Angreifer Victor Boniface, der derzeit die "22" trägt, noch seine Rückennummer wechseln könnte.

Für den Mittelstürmer wäre die "9" oder die "11" naheliegend. Erstere prangt derzeit auf dem Trikot des wechselwilligen Sardar Azmoun, bei dem es aktuell aber keine neue Entwicklung gibt. Die "11" trägt Nadiem Amiri ...