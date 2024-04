Pünt hütet weiter für Meppen

Julius Pünt hat seinen Vertrag beim SV Meppen verlängert. Der 20-jährige Torhüter ist seit dem Winter Stammkraft unter Trainer Adrian Alipour und absolvierte bisher zwölf Einsätze in der Regionalliga Nord für den SVM. "Julias hat sich durch gute Leistungen die Vertragsverlängerung verdient. Er ist in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende und wir sind froh, das Potenzial hier weiter ausschöpfen und weiterentwickeln zu können, so David Vrzogic, Sportlicher Leiter.