Pünktlich zum Werder-Spiel: Kruse meldet sich zurück - doch spielt er auch?

Max Kruse meldet sich beim VfL Wolfsburg zurück, nachdem er am Wochenende beim 1:0-Pokalsieg beim FC Carl Zeiss Jena noch gefehlt hatte. Die spannende Frage nun: Kommt der 34-Jährige am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen zum Einsatz?

Er ist wieder da. Max Kruse meldet sich beim VfL Wolfsburg zurück, nachdem er in der vergangenen Woche zunächst wegen Wadenproblemen beim Training gefehlt hatte. Als diese überstanden waren, rechnete jeder mit dem 34-Jährigen zumindest im Wolfsburger Aufgebot beim Pokalspiel in Jena (1:0). Dort fehlte der Offensivmann dann aber wegen eines grippalen Infekts, so die VfL-Mitteilung.

Kruse wieder "auf dem Dampfer"

Nun meldet sich Kruse via Instagram zu Wort und kündigt seine Rückkehr auf den Trainingsplatz an. "Ich war am Samstag gesundheitlich ein bisschen angeschlagen", berichtet er, "bin jetzt aber wieder auf dem Dampfer." Am Montag absolvierte der Routinier eine individuelle Einheit. "Ich bin wieder beim Training, der Rest der Jungs hat heute frei. Ich hatte ein freies Wochenende, deswegen musste ich heute ein bisschen was tun." Sein nächstes Ziel: das Mannschaftstraining am Dienstag. "Schauen wir mal, ob das klappt."

Es wäre wichtig mit Blick auf das kommende Wochenende, wenn der VfL zum Saisonstart Werder Bremen empfängt (Samstag, 15.30 Uhr). Kruses Ex-Klub, bei dem er die Kapitänsbinde trug, insgesamt sechs Jahre seiner Karriere verbrachte, in 94 Ligaspielen 35 Tore erzielte und 28 vorbereitete. Einen Freifahrtschein in die Startelf wird Kruse unter Niko Kovac trotz dessen Lob während der Vorbereitung („Er hat Fähigkeiten wie Thomas Müller“) keinesfalls erhalten. "Eines ist klar", betont der neue Trainer: "Die Konkurrenz ist groß, wir haben vorne sehr viele gute Spieler."

Gerade auf Kruses Position, der bevorzugt als hängende Spitze agiert, ist das Gedränge groß. Vor allem an Jonas Wind dürfte es aktuell kein Vorbeikommen geben. Der Däne, im vergangenen Winter für zwölf Millionen vom FC Kopenhagen gekommen, präsentiert sich nach seinem starken ersten VfL-Halbjahr auch jetzt in guter Verfassung, war in Jena der gefährlichste Wolfsburger. Auch Luca Waldschmidt, einer der Gewinner der Vorbereitung und im Pokal auf der rechten Seite im Einsatz, fühlt sich zentral wohler.

Kovac und seine Härtefälle

Für Kruse geht es wohl erst einmal darum, überhaupt in das Aufgebot zurückzukehren. Denn auch das ist in Wolfsburg nicht selbstverständlich. "Wir haben einen Kader von 28 Feldspielern", erklärt Kovac, "wenn ich nur 18 mitnehmen kann, müssen zehn zu Hause bleiben." Härtefälle sind programmiert, im Pokal schauten, obwohl Kruse, Maximilian Arnold, Paulo Otavio, Yannick Gerhardt oder Maximilian Philipp verletzungs- bzw. gesundheitsbedingt fehlten, prominente Namen wie Jerome Roussillon, Aster Vranckx oder Renato Steffen in die Röhre.