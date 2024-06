Pünktlich zu Spiel 1? Porzingis steht vor Comeback

Seit Ende April hat Kristaps Porzingis kein Spiel mehr für die Boston Celtics absolviert, einen Großteil der Playoffs damit verletzungsbedingt verpasst. Nun steht er vor einem Comeback in den NBA Finals - ausgerechnet gegen sein Ex-Team.

In Spiel 4 der Erstrunden-Serie der Boston Celtics gegen die Miami Heat zog sich Kristaps Porzingis eine Wadenzerrung zu, das war vor gut fünf Wochen. Seither war der Big Man zum Zuschauen verdammt, die Celtics schafften dennoch relativ locker den Sprung in die in der Nacht auf Freitag beginnenden NBA Finals. Dort können sie womöglich wieder auf Porzingis zurückgreifen.

"Das ist der Plan" bestätigte der 28-Jährige nun - schob allerdings eine kleine Einschränkung hinterher. Je nachdem, wie seine Wade auf die gesteigerte Belastung reagiert, reicht es womöglich doch noch nicht für Spiel 1. "Es sind noch ein paar Tage, das könnte einen Unterschied machen. Jeder Tag gibt mir mehr Zeit, um fitter zu werden."

Am vergangenen Freitag nahm der Lette wieder an Teilen des Teamtrainings teil, am Samstag stand eine komplette Trainingseinheit auf dem Programm. Aber ist er auch wirklich bei 100 Prozent? "Gute Frage", antwortete Porzingis auf die Frage eines Reporters. "Ich weiß es nicht. Ich habe hart gearbeitet bis zu diesem Zeitpunkt, um in Form zurückzukommen. Wir werden sehen." Auf die Frage, ob er schmerzfrei rennen könne, überlegte er kurz - sagt dann aber: "Ja."

Porzingis gegen sein Ex-Team: "Das wird lustig"

Porzingis' potenzielle Rückkehr wäre für die Celtics ein zusätzlicher Boost. In der regulären Saison legte er in 57 Einsätzen im Schnitt 20,1 Punkte, 7,2 Rebounds und knapp zwei Blocks pro Spiel auf. Mit seinem sicheren Distanzwurf (37,5 Prozent Dreier in der regulären Saison) kann der 2,18-Meter-Mann zudem das Feld in der Offensive breit machen.

Dass es nun in den Finals für Porzingis gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber geht, sei "großartig", findet er. Von 2019 bis zu seinem Trade zu den Washington Wizards im Februar 2022 lief er an der Seite von Luka Doncic für die Mavs auf. Über die erste Playoff-Runde kam Dallas damals aber nicht hinaus. Seit dem vergangenen Sommer spielt er nun in Boston.

"Ich habe zweieinhalb Jahre [in Dallas] gespielt und ich bin glücklich für jeden dort", erklärte Porzingis. "Ich habe viele tolle Beziehungen nach Dallas - sie haben sich den Erfolg in dieser Saison verdient." Auf das anstehende Duell mit vielen seiner Ex-Teamkollegen freue er sich. "Das wird lustig gegen mein altes Team zu spielen und nach Dallas zurückzukehren."