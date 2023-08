Pudenz und der "negative Druck": Gibt es am Dienstag die ersten DLV-Medaillen?

Das deutsche Leichtathletik-Team blickt auf ein erstes medaillenloses WM-Wochenende in Budapest zurück. Die Durststrecke soll am Dienstag enden.

Einige überzeugende, einige enttäuschende Vorstellungen an Samstag und Sonntag, keine Medaille. So lautet das erste Zwischenfazit bei der Leichtathletik-WM aus Sicht des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Am Dienstag soll sich das ändern, zum Wochenauftakt heute käme deutsches Edelmetall im brandneuen Stadion an der Donau schon einer Sensation gleich.

Neben dem Hochspringer Tobias Potye (Finale ab 19.55 Uhr in ARD und bei "Eurosport") sollen es insbesondere die Diskuswerferinnen richten. Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz sowie ihre Kolleginnen Shanice Craft und Claudine Vita gehen voller Hoffnung an den Start.

Mit dem Finaleinzug - los geht es am Dienstagabend um 20.20 Uhr - hat das DLV-Trio Hoffnungen geweckt. Bringen die Werferinnen Deutschland in den Medaillenspiegel? Die EM-Dritte Vita (26) hat ihre Ambitionen als Vierte in der Qualifikation unterstrichen, die jeweils vier Jahre älteren Pudenz und Craft sind ebenfalls dabei, wenn es ans Eingemachte geht.

"Sicherlich ist auch Druck da"

"Die Leistungen sprechen für sich. Dadurch, dass wir die letzten Jahre so ein hohes Niveau im Team haben, pushen wir uns automatisch, noch besser zu werden und noch weiter zu werfen", sagte Vita. "Sicherlich ist auch Druck da, man möchte performen. Wir schwimmen nicht in Medaillen, und dann möchte man eventuell dazugehören, dass man eine Top-Platzierung beitragen kann, im besten Fall eine Medaille."

Craft war zwischen 2014 und 2018 dreimal nacheinander EM-Dritte, Pudenz gewann nach Silber 2021 in Tokio auch Silber bei der EM im vergangenen Jahr in München. Dort feierte Vita mit Rang drei ihren bisher größten Erfolg. "Die EM 2022 war der Höhepunkt meiner Karriere, auch der fünfte Platz bei der WM gehört dazu", sagte die Neubrandenburgerin und formulierte das Ziel für sich und das Team: "Ich hoffe, dass die Mädels das dieses Jahr wiederholen können."



Darauf setzt auch Pudenz. "Die Bestleistung steht noch aus, die ich gerne dieses Jahr noch werfen würde", sagte die Potsdamerin, die bei der WM vor einem Jahr in Eugene nicht mit dem Druck klargekommen war. Damals sei es eher negativer Druck gewesen, beschrieb die 30-Jährige, die daran gearbeitet hat. Jetzt wolle sie den Druck nicht mehr "negativ an mich ranlassen".