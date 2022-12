Puchacz kurz vor dem Wechsel nach Athen

Wirklich überzeugen konnte Tymoteusz Puchacz im Dress der Eisernen nur selten. Deswegen steht der Pole jetzt vor einer Ausleihe zu Panathinaikos Athen.

Wie bereits vor wenigen Tagen berichtet, signalisierten mehrere Vereine Interesse an Tymoteusz Puchacz. Nun scheint es konkret zu werden. Denn nach kicker-Informationen steht der Pole vor einem Transfer zu Panathinaikos Athen. Noch heute wird er in Athen erwartet. Dabei soll es sich um eine Leihe mit anschließender Kaufoption handeln. Zudem übernehmen die Griechen das Gehalt des Spielers.

Eine Win-win-Situation für beide Klubs. Zum einen sucht Panathinaikos händeringend nach einem neuen Linksverteidiger, weil Cristian Ganea (Komplikationen nach Corona-Infektion) für die nächsten drei Monaten ausfallen wird. So bleibt bei dem Tabellenführer der griechischen Liga nur der Spanier Juankar für die linke Seite.

Puchacz passt nicht richtig ins Union-Konstrukt

Zum anderen konnte sich Puchacz bei Union nie wirklich durchsetzen seit seinem Wechsel im Sommer 2021. Auch weil der 23-Jährige mit seinem Spielstil in das Konstrukt der Eisernen nicht richtig reinpasst. Offensiv bringt er prächtige Qualitäten mit, aber mit der taktischen Disziplin hat er in der Defensive so seine Probleme. Und darauf kommt es im System Urs Fischer eben an. An Julian Ryerson und Niko Gießelmann war bis dato kein Vorbeikommen.

Union muss die Stelle nachbesetzen

Eine Ausleihe hat Puchacz in der persönlichen Entwicklung schon mal weitergebracht. Im vergangenen Winter war der Abwehrmann für Trabzonspor unterwegs, kam dort wettbewerbsübergreifend zu 13 Einsätzen. Nur hätte es Union Berlin gegen Ende der Spielzeit dann wohl nicht mehr in eigenen Hand, den Verteidiger zurückzuholen. Klar ist auch, dass die Köpenicker die frei werdende Stelle nachbesetzen müssten. Denn mit nur drei Außenverteidigern wird der Tabellenfünfte der Bundesliga nicht in die Rückserie gehen - vor allem bei der anstehenden Dreifachbelastung nicht.