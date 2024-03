Publikumsliebling kehrt zu den Eulen Ludwigshafen zurück

Die Eulen Ludwigshafen stellen sich nach dem Abgang von Tom Bergner auf der Kreisläuferposition neu auf. Der Zweitligist konnte dabei einen ehemaligen Publikumsliebling zurück nach Ludwigshafen lotsen.

Frederic Stüber verlässt zum Ende der Saison den VfL Eintracht Hagen und kehrt im Sommer nach Ludwigshafen zurück. Der 29 Jahre alte Kreisläufer hat einen bis 30. Juni 2026 laufenden Vertrag bei den Eulen unterschrieben. Dort wird er Tom Bergner ersetzen der zu GWD Minden wechselt.

"Ich habe immer wieder in Kontakt mit den Eulen gestanden. Ich hatte ganz tolle Erinnerungen an die Zeit in Ludwigshafen", schildert der Kreisläufer seine Beweggründe zur Rückkehr und erklärte weiter: "Ich habe in den Gesprächen mit den Eulen viel Wertschätzung erfahren und gespürt. Beide Seiten hatten das Ziel, zusammenarbeiten zu wollen, so dass die Gespräche sehr unkompliziert verlaufen sind."

2017 wechselte Stüber vom TV Neuhausen nach Ludwigshafen und konnte dort unter anderem zweimal den Aufstieg in die Bundesliga feiern. 2020 war Stüber dann zum TV Emsdetten gewechselt, 2022 nach Hagen.

Eulen Ludwigshafen: "Es schließt sich der Kreis"

Die Rückkehr von Publikumsliebling Stüber sieht Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler als wichtigen Baustein für die Abwehr der Zukunft. "Es schließt sich der Kreis. Mich freut es sehr, dass wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben und so die Geschichte weiterschreiben", erklärte die Geschäftsführerin und fügte hinzu: "Er wird unserer Mannschaft mit seiner gelebten Identifikation mit Stadt und Verein guttun."

Auch Eulen-Trainer Johannes Wohlrab freut sich über die Rückkehr von Stüber: "Freddy Stüber hat hier in seinen drei Jahren als Spieler Spuren hinterlassen. Er hat Routine und wird uns speziell in der Abwehr nach dem Abgang von Tom Bergner mit seiner Mentalität guttun. Er hat uns auch in den drei Spielen in dieser Saison gegen Hagen gezeigt, dass er als "aggressive leader" vorangehen kann.“