Publikumsliebling des TV Gelnhausen hört auf

Beim Handball-Drittligisten TV Gelnhausen geht im Sommer eine Ära zu Ende.

Nach 15 Jahren im Tor des TV Gelnhausen wird Julian Lahme zum Saisonende seine Karriere bei den Barbarossastädtern beenden.

Eine Entscheidung, die dem 35-Jährigen nicht leichtgefallen sei. So ganz wird Lahme mit dem Handball noch nicht aufhören, allerdings nicht mehr auf dem aktuellen Niveau weiterspielen.

"Ich übernehme im Familienbetrieb mehr Verantwortung und bin zeitlich immer stärker eingebunden. Die Belastung und der Aufwand, der nötig ist, um auf Drittliga-Niveau zu spielen ist einfach so hoch, so dass ich ihn nicht mehr länger mit meinem Berufsleben in Einklang bringen kann", so Julian Lahme.

Seit 2009 in Gelnhausen

"Zumal ich auch mehr Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin Vivien verbringen möchte, die alle in der Vergangenheit viel Rücksicht auf mich genommen haben. Die Entscheidung ist mir super schwer gefallen. Daher bin ich sehr froh, dass Manager Philip Deinet und die Trainer Matthias Geiger und Sergej Budanow meine Beweggründe verstanden haben", sagt Lahme.

Seit 2009 hütet Lahme das Tor des TV Gelnhausen. Seine Karriere begann er in der Jugend der TG Stockstadt. Über die Stationen TV Kirchzell, TBV Lemgo und TV Großwallstadt kam er als 21-Jähriger in die Barbarossastadt und blieb seitdem dem Verein treu.

"Für mich ist er schon jetzt eine TVG-Legende“, sagt Head Coach Sergej Budanow.