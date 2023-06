Publikum pusht Roberts zu erstem Gold - Flohé braucht einen Versuch zu viel

Was für eine Finale beim Boulder-Weltcup der Herren in Brixen: Mit letzter Kraft kam Toby Roberts beim letzten Boulder-Problem oben an und schnappte sich Gold. DAV-Athlet Yannick Flohé verpasste das Finale hauchdünn.

20 Sekunden vor Ablauf der vier Minuten klatschte Toby Roberts beim letzten von insgesamt vier Boulderproblemen seine zweite Hand auf den Topgriff - das begeisterungsfährige Publikum in Brixen (Südtirol) beklatschte jede Zentimeter-Bewegung des 18-jährigen Briten.

Oben angekommen schrie sich Roberts die Freude und die Erleichterung aus dem Hals, denn mit dem dritten geschafften Boulder schnappte er Dohyun Lee noch die Goldmedaille weg, die der Südkoreaner schon in der vergangenen Woche in Prag am Hals trug. Für Roberts indes, der bisher "nur" bei Jugend-Wettkämpfen ganz oben stand (zuletzt zum Beispiel 2019 bei der Junioren-EM ebenfalls in Brixen), war es die erste Medaille bei den Männern - und dann gleich eine goldene.

Roberts hatte sich ähnlich wie bei den Frauen zuvor Natalia Grossman als bester Kletterer des Halbfinales durchgesetzt. Im Finale der besten Sechs stand dann mit Roberts ein einziger Europäer, dominiert wurde bis dahin der Wettkampf von den Japanern, die mit Tomoa Narasaki, dem erst 16-jährigen Sorato Anraku, Meichi Narasaki und Yoshiyuki Ogata gleich vier Finalisten stellten.

Das mit dem Fokussieren ist in einer solchen Atmosphäre natürlich nicht ganz so einfach. Toby Roberts

Ohne das dritte Top wäre Roberts aufgrund der Anzahl der jeweiligen Versuche auf dem fünften Platz gelandet, doch der junge Brite nutzte seinen letzten Anlauf zum Triumph und hatte danach "keine Worte", wie er im Interview mit "Eurosport" ungläubig sagte. "Ich habe beim letzten Boulder versucht, mich auf nichts anderes zu fokussieren. Ich wusste ja, dass ich ihn toppen musste. Aber das mit dem Fokussieren ist in einer solchen Atmosphäre natürlich nicht ganz so einfach", strahlte Roberts.

Aus dem Nichts zu Gold: Der Brite Toby Roberts. IFSC/Dimitris Tosidis

Flohé scheitert denkbar knapp am Finaleinzug

Weniger Grund zur Freude hatte indes Yannick Flohé. Der beste DAV-Boulderer musste einmal mehr sehr knapp im Halbfinale die Segel streichen. Als Achter verpasste er den Finaleinzug am Ende wegen der Mehrzahl an unternommenen Versuchen, um zu seinen beiden Topgriffen zu gelangen. Flohé hatte im Vergleich zum späteren Bronzemedaille-Gewinner Ogata acht Versuche unternommen, der Japaner nur sieben.

Damit blieb dem 23-jährigen Essener an der Stelle seines bisher größten Erfolges - fast auf den Tag genau vor einem Jahr holte er in Brixen Boulder-Gold - ein weiterer Coup verwehrt.

Für Flohé bleibt es im Jahr 2023 damit bei bisher einer Finalteilnahme - vergangene Woche in Prag wurde er Fünfter. Bei den Starts in Asien holte er in Hachioji den 11. Platz, in Seoul wurde er Siebter.

Megos bleibt erneut in der Qualifikation hängen

Zum zweiten Mal Endstation in der Qualifikation hieß es für Alexander Megos. Der Olympia-Teilnehmer von 2021 landete auf Platz 47. Von den insgesamt fünf Boulderproblemen schaffte der 29-jährige Erlanger zwei. Für das Halbfinale der besten 20 wären vier Tops nötig gewesen. In der Woche zuvor feierte der Lead-Spezialist Megos beim Boulder-Weltcup seine Wettkampfpremiere in diesem Jahr, beendete die Qualifikation in Prag auf dem 23. Platz.

So qualifizierten sich die weiteren DAV-Athleten: Elias Arriagada Krüger wurde 33., Lasse von Freier 61., Max Kleesattel war vor Ort, startete aber nicht.

