Public Viewing zur Handball-EM

Handball nicht nur daheim auf der Couch, sondern im großen Rahmen. Seit dem Wintermärchen 2007 haben die sogenannten Public Viewings einen großen Zuspruch erhalten. Wir geben einen Überblick, wo die Partien des deutschen Teams verfolgt werden können.

Der Handball-Bahnhof in Kiel beim letzten Event 2020 Sport- und Event-Marketing Schleswig-Holstein

Hinweis:

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Fehlt jemand? Wir freuen uns über eine Information per email an editor (at) handball-world.com

Kiel

Nach vier Jahren Pause wird die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein wieder zum Magnet der norddeutschen Handballfans. Pünktlich zum Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am 10. Januar gegen die Auswahl der Schweiz rüstet der Kieler Hauptbahnhof, der täglich von rund 30.000 Menschen besucht wird, auf. Neben der 15-Quadratmeter-Großleinwand werden auch wieder umfangreiche Umbau- und Heizmaßnahmen umgesetzt. "Somit muss kein Besucher frieren und der Winter wird vor den Bahnhofstoren gelassen", schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Moderator wird Carsten Schoppenhauer, der Hallensprecher des THW Kiel, sein.

Baunatal

Im Cineplex Baunatal werden die Partien der deutschen Handballer übertragen - "und das auf der großen Leinwand in bester Kinoqualität!" verspricht der Veranstalter aus Nordhessen. Im Vorfeld müssen allerdings offizielle Tickets online erworben werden.

Großwallstadt/Köndringen-Teningen

Australiens Spitzenteam Uni Sydney HC wird zwei Testspiele in Deutschland bestreiten. Sowohl am 16. Januar nach dem Testspiel gegen den TV Großwallstadt sowie zwei Tage später beim Duell mit der SG Köndringen-Teningen werden die Veranstalter ein Public Viewing anbieten. Zum ersten Termin spielt Deutschland gegen Frankreich, der zweite Termin ist der 1. Spieltag der Hauptrunde.

Grebenstein

Grebenstein feiert das 700-jährige Stadtjubiläum. Ort der Live-Übertragung auf Großleinwand, wird die Grebensteiner Zehntscheune sein, wo die SHG Hofgeismar/Grebenstein ihre sportliche Heimat hat. Übertragen werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Weitere Veranstaltungen:

Peine: Sporthalle Woltorf, Im Westerfelde 4, 31224 Peine

Sendenhorst: Liveclub Titanic, Ladestr. 1, 48324 Sendenhorst

Springe: Handball-Clubheim Hacienda, Harmsmühlenstraße 28, 31832 Springe

Worms: Nikolaus-Dörr-Halle, Mainzer Str. 51, 67549 Worms