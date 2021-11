"Psychosoziales Verletzungsmanagement": Mainz 05 mit Enke-Preis ausgezeichnet

Der FSV Mainz 05 ist mit dem Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport der Robert-Enke-Stiftung ausgezeichnet worden.

"Alleine, dass wir hier sitzen und über seelische Gesundheit sprechen, ist ein großer Fortschritt", sagte Teresa Enke, Witwe von Ex-Nationaltorwart Robert, der sich am 10. November 2009 das Leben genommen hatte.

Sie, die Stiftungs-Vorsitzende, übergab den diesjährigen Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport der Robert-Enke-Stiftung in Wolfsburg an den Bundesligisten FSV Mainz 05 - für dessen Projekt "Psychosoziales Verletzungsmanagement". Platz zwei ging an den Olympiastützpunkt Rhein Neckar, Platz drei an Rot-Weiss Essen.

Der ebenfalls anwesende DFB-Direktor Oliver Bierhoff erinnerte an den 10. November 2009 als "ganz einschneidenden Tag"; Enke betonte, dass es zwar "immer so sein wird, dass auf einzelne Spieler draufgehauen wird" - die Stiftung könne aber Hilfsangebote geben und unterstützen.