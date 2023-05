Psychologische Hilfe für Sandhausens Spieler? "Die haben mich - das reicht"

Nach dem 1:2 von Braunschweig dürfte der Zug Richtung Nicht-Abstiegsplatz abgefahren sein, doch den Relegationsrang hat der SV Sandhausen noch im Blick. Nun trifft die Elf von Trainer Gerhard Kleppinger im nächsten Kellerduell auf Hansa Rostock und vertraut dabei ausschließlich sich selbst.

Nach den 90 Minuten von Braunschweig lag auf der Hand, warum der SV Sandhausen nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen unter Trainer Gerhard Kleppinger mal wieder leer ausgegangen war. Der Tabellenletzte hatte sich eine ganze Reihe an Torchancen erspielt, diese aber nicht verwertet und dann in der letzten Minute der regulären Spielzeit "einen Todesstoß bekommen", wie Kleppinger sagt.

Sein Team hatte eine durchaus ansprechende Leistung abgeliefert, sich selbst aber um den Lohn gebracht. Nun müsse die Mannschaft, so Kleppinger, "beide Strafräume besser bearbeiten", um am Freitagabend beim vorletzten Heimspiel gegen Rostock und Ex-Trainer Alois Schwartz wieder zu punkten.

Für Sandhausen ist es "ein ganz prekäres Spiel"

Dem Duell mit Hansa folgen noch die Partien gegen den 1. FC Heidenheim und den Hamburger SV, dann könnte die Saison der Vergangenheit angehören - oder Sandhausen spielt in der Relegation um seine Zweitklassigkeit. Derzeit sind es sechs Punkte, die den SVS von Nichtabstiegsplatz 15 und Hansa Rostock trennen, zu Rang 16 fehlen zwei Zähler.

Aufgrund dieser Konstellation, sagt Kleppinger, sei die Partie am Freitag "ein ganz prekäres Spiel", bei dem es im entscheidenden Moment vor dem gegnerischen Tor vor allem um eines gehe: "Wir dürfen nicht verkrampfen oder Angst haben, wenn die Kugel kommt."

Dass seine Mannschaft in der Lage ist, dem Druck standzuhalten, davon ist Kleppinger überzeugt. Auf die Frage, ob Sandhausens Spieler auf der Zielgeraden der Saison möglicherweise psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, entgegnete der SVS-Coach bei der Spieltagspressekonferenz an diesem Mittwoch: "Die haben mich im Grunde genommen - das reicht. Wir brauchen keine Hilfe von außerhalb."