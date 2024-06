PSV verpflichtet verletzten Dest fest von Barca - und zahlt keine Ablöse

Auch wenn er noch monatelang ausfallen wird, hat die PSV Eindhoven Sergino Dest fest vom FC Barcelona verpflichtet. Bei den Ablösemodalitäten wird es offenbar speziell.

Sergino Dest kehrt nicht mehr zum FC Barcelona zurück. Obwohl sich der Außenverteidiger im April das Kreuzband gerissen hat und noch monatelang ausfallen wird, rückte die PSV Eindhoven nicht mehr von ihrem Vorhaben ab, ihn nach der einjährigen Leihe fest von den Katalanen zu verpflichten. Dest erhält beim neuen niederländischen Meister einen Vertrag bis Sommer 2028.

Ursprünglich hatte die Vereinbarung zwischen den Klubs eine Kaufoption enthalten, angeblich in Höhe von elf Millionen Euro. Nun berichtet unter anderem De Telegraaf jedoch, dass diese durch die Verletzung hinfällig wurde. Nach Barcelona soll zunächst gar kein Geld fließen, dafür soll der neue Klub von Hansi Flick aber an einem etwaigen Weiterverkauf beteiligt werden. Immerhin bekommt Barca, das wie jedes Jahr um die Einhaltung der spanischen Finanzregeln kämpft, durch den Deal Dest endgültig von der Gehaltsliste.

"Wir haben das intern gut besprochen, aber Sergino hat uns in der letzten Saison so sehr überzeugt, dass wir die Chance, ihn dauerhaft zu übernehmen, auf keinen Fall verpassen wollten", erklärt PSV-Sportdirektor Earnest Stewart in einer Klubmitteilung. "Er hat so viele Qualitäten. Daran ändert auch die neue Situation nichts."

"Ich habe den Verein als unglaublich warmherzig kennengelernt, wie ich es noch nirgendwo erlebt habe"

Bis zu seiner Verletzung war Dest Stammspieler und mit 37 Pflichtspieleinsätzen (zwei Tore, sieben Assists) auf der linken, teilweise auch auf der rechten Abwehrseite ein entscheidender Faktor in der starken Saison, die Eindhoven unter Trainer Peter Bosz hingelegt hat. "Er hat eine wichtige Rolle beim 25. nationalen Titel gespielt. Als er letztes Jahr zu uns kam, wusste ich, dass wir einen sehr guten Spieler holen würden. Das hat er schon mehrfach auf höchstem Niveau bewiesen", findet Stewart.

Dest, der durch den Kreuzbandriss auch die Copa America in den USA verpasst, fühlt sich in Eindhoven wohl. "PSV glaubt an mich, ich werde hier sehr geschätzt. Ich habe den Verein als unglaublich warmherzig kennengelernt, wie ich es noch nirgendwo erlebt habe", erklärt der gebürtige Niederländer, der 2020 von Ajax Amsterdam zu Barca gewechselt war.

Im Mai hatte Eindhoven bereits die feste Verpflichtung von Malik Tillman bekanntgegeben, der zuvor vom FC Bayern ausgeliehen war.