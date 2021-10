Rückstand bis zur 84. Minute: PSV feiert furiosen Comeback-Sieg

Die PSV Eindhoven hat am Samstagabend eine Blamage gegen den Tabellenletzten abgewendet - dank eines furiosen Schlussspurts.

Gedanklich war wohl so mancher PSV-Profi schon beim Schlagerspiel gegen Spitzenreiter Ajax am nächsten Sonntag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Denn nur kurz nachdem der Tabellenführer mit 2:0 in Heerenveen gewonnen hatte, hätte sich Eindhoven zu Hause um ein Haar blamiert. Zu Gast war PEC Zwolle, das nach acht Spielen erst einen Punkt geholt hatte - bei einem Torverhältnis von 2:14.

Und doch ging das Schlusslicht beim turmhohen Favoriten früh in Führung: Hertha-Leihgabe Redan schloss einen blitzschnellen Konter mustergültig ab (3.). Sekunden zuvor hatte Zahavi noch die große Chance auf die PSV-Führung liegen gelassen. Wer ein Aufbäumen der Hausherren erwartete, bei denen Weltmeister Götze durchspielte und der Ex-Augsburger Max bis zu 88. Minute mitwirkte, wurde enttäuscht.

Ramalhos Kopfball ändert alles

Denn bis zur 84. Minute lief Eindhoven tatsächlich diesem Rückstand hinterher, ehe der Ex-Leverkusener Ramalho nach einer Ecke per Kopfball-Aufsetzer erstmals für Ekstase sorgte. Bei Zwolle schwamm nun die Hintermannschaft, was Gakpo unmittelbar für sein 2:1 nutzte (86.). Damit war der Widerstand des Letzten gebrochen. Ein Traumtor gab es zum Abschluss aber noch zu bestaunen: Boscagli setzte einen Freistoß aus halbrechter Position perfekt ins rechte obere Eck (89.).

Mit dem 3:1 im Rücken geht PSV in das Europa-League-Heimspiel gegen Monaco - verlor parallel mit 0:2 in Lyon - am nächsten Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Danach wartet der erwähnte Showdown in der Eredivisie, die Ajax mit 22 Punkten (+30 Tore) vor PSV (21 Zähler, +10) anführt.