Wildes 4:4 gegen Kopenhagen: PSV beweist mehrfach Moral

Die PSV Eindhoven hat sich in einem wilden Spiel mit 4:4 vom FC Kopenhagen getrennt. Dabei bewies die Elf von Roger Schmidt gleich mehrfach Moral.

Mit Max und Götze in der Startelf wollte PSV-Coach Roger Schmidt im Hinspiel gegen Kopenhagen vor eigenem Publikum vorlegen, es sollte ein wildes Spiel werden. Eindhoven verschlief zunächst die Anfangsphase, bereits nach fünf Minuten traf Böving für die Gäste den Pfosten. Kurz darauf klingelte es im Kasten der Hausherren, Johannesson umkurvte Drommel und schob locker ein (6.).

Verzweifelt war die PSV in der Folge auf der Suche nach der Kontrolle über das Spiel, leistete sich im Vorwärtsgang aber zu viele Fehler. Kopenhagen lauerte auf ebenjene Ungenauigkeiten und erhöhte nach 19 Minuten beinahe auf 2:0, doch Lerager scheiterte an Drommel. Kurz darauf glich Eindhoven aus dem Nichts aus, Gakpo vollendete eine schöne Flanke von Madueke per Kopf unter die Latte (21.) - es war der erste Torschuss der Niederländer.

Ausgleich hält keine Minute

Lange sollte die Freude über den Ausgleich auf Seiten der Schmidt-Elf aber nicht halten, Pep Biel sorgte keine 60 Sekunden später für die erneute Führung für Kopenhagen, nachdem Veerman den Ball im Spielaufbau leichtfertig vertändelt hatte. Erneut in Rückstand liegend konnte sich die PSV nun häufiger in der Hälfte des dänischen Rekordmeisters festsetzen, Madueke vergab nach etwas mehr als einer halben Stunde den erneuten Ausgleich etwas kläglich (33.). Deutlich konsequenter agierte Kopenhagen vor dem Tor, kurz vor der Pause erhöhte Lerager per Kopf nach einer Ecke auf 3:1 für die Gäste (43.).

Zum zweiten Durchgang brachte Schmidt mit Zahavi und dem ehemaligen Bielefelder Doan zwei frische Offensivkräfte, Zweiterer sorgte auch direkt für den Anschlusstreffer - nach einer Ecke von Gakpo schoss der Japaner per Direktabnahme links unten ein (50.). Die PSV investierte in der Folge viel nach vorne, Kopenhagen musste gleich mehrere Abschlüsse überstehen.

Gakpo scheitert vom Punkt und trifft zum Ausgleich

Nach 62 Minuten hatte Gakpo die große Chance auf seinen Doppelpack, der Kapitän der PSV verschoss jedoch einen Foulelfmeter, nachdem Max im Strafraum gefoult wurde. Acht Minuten später machte der 22-Jährige seinen Fehlschuss jedoch wieder gut, einen Abpraller nach einem Schuss von Götze brachte er aus kurzer Distanz sicher im Tor unter.

Alles sah danach aus, als ob die Partie nun auf Seiten der Hausherren kippen würde, doch Eindhoven leistete sich den nächsten Schnitzer in der Defensive: Sangaré spielte Pep Biel den Ball in den Fuß, der Spanier ließ Obispo noch stehen und schoss dann eiskalt ins rechte Eck ein (78.). Das war jedoch noch nicht der Schlusspunkt, denn die PSV zeigte erneut Moral und belohnte sich für eine starke zweite Halbzeit schließlich noch mit dem 4:4 - Zahavi köpfte eine Flanke von Gakpo ein.

Mit dem Remis konnte und musste die Schmidt-Elf letztlich gut leben, denn der eingewechselte Hojlund vergab in letzter Sekunde aus aussichtsreicher Position das 5:4 für die Gäste. Somit ist für das Rückspiel, das nächsten Donnerstag (18.45 Uhr) in Kopenhagen steigt, weiterhin alles offen.