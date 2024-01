HSV: Wichtige Erkenntnisse in einem verrückten Test

Die Vorgaben an Trainer Tim Walter sind klar umrissen und wurden beim ersten Test des Hamburger SV im neuen Jahr zumindest streckenweise auch sichtbar. Am Ende gab es in Marbella ein sehr achtbares 2:2 gegen den niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven. Und ein echtes Kuriosum.

Kuriose Szene: André Ramalho (#5) flog zwar mit Rot vom Platz, durfte aber - auch weil es der HSV so wollte - nach der Pause wieder mitwirken. picture alliance / PRO SHOTS