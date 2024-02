In der Bundesliga läuft es für den BVB nicht wirklich nach Plan, Platz vier samt 41 Punkten steht aktuell zu Buche, damit wäre immerhin die Champions-League-Qualifikation fix. In der Königsklasse fühlten sich die Westfalen diese Saison generell wohl: In Gruppe F wurde das Terzic-Team in der schweren Gruppe F vor PSG, Milan und Newcastle Erster.