Mvogo patzt: Eindhoven droht die Tabellenspitze aus den Augen zu verlieren

Die PSV Eindhoven muss den dritten Rückschlag binnen kurzer Zeit hinnehmen. Gegen AZ Alkmaar verlor die Mannschaft von Roger Schmidt trotz Führung. Ein ehemaliger Bundesligatorhüter hatte seinen Anteil.

Trainer Roger Schmidt beförderte nach der 1:2-Niederlage im Topspiel gegen Ajax Amsterdam drei neue Spieler - neben den Ex-Bundesligaspielern Mvogo im Tor und Rechtsverteidiger Mwene auch Sangaré - in die Startelf. Standesgemäß ging der Zweite der Eredivisie auch in Führung: Obispo brachte den Ball nach einer Ecke im Tor unter (19.).

Obispos Führungstreffer gleicht Martins Indi aus

Vor der Pause musste das Schmidt-Team aber noch den Ausgleich hinnehmen. Martins Indi vollendete wuchtig zum Pausenstand (40.). Möglich war das, weil die PSV-Defensive ihn aus den Augen verloren hatte.

Karlsson bedankt sich artig und schiebt ein

Götze, Doan und Co. konnten in der Offensive nach Wiederanpfiff keine Akzente mehr setzen. Stattdessen patzte Mvogo im Tor in der Schlussphase - Karlsson nahm das Geschenk an und schob ein (75.). Zurückkehren konnte die PSV danach nicht mehr, trotz einer 1:0-Führung ging das nächste Ligaspiel verloren. Nach der Ankündigung von Coach Schmidt, den Klub zu verlassen und der verlorenen Tabellenführung der nächste Rückschlag für Eindhoven.

Alkmaar bleibt im zehnten Ligaspiel in Serie ungeschlagen und auf Platz fünf. Die PSV springt nicht einmal vorübergehend auf Rang eins. Ajax Amsterdam könnte an der Tabellenspitze mit einem Sieg am Sonntag gegen Heracles Almelo (16.45 Uhr) auf fünf Punkte davonziehen.