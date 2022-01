Götze-Tor zu wenig: Ajax übernimmt nach umstrittenem Sieg in Eindhoven Platz 1

Mario Götzes Ausgleichstor nutzte nichts: Beim Topspiel der Eredivisie verlor PSV Eindhoven beim 1:2 gegen Meister Ajax Amsterdam die Tabellenführung. Das Siegtor sorgte für Diskussionen.

Das 1:0 für Ajax: Brian Brobbey (2. v. li.) nickt ein. ANP via Getty Images

Das Spitzenspiel im Philips-Stadion zu Eindhoven begann verhalten, beide Teams tasteten sich ab, ein Distanzschuss von Eindhovens Veerman nach einer Viertelstunde war die erste Torannäherung. Ajax hatte mehr Ballbesitz , wusste damit aber wenig anzufangen. Just als die PSV etwas mutiger wurde, klatschte der Ball nach einer Berghuis-Freistoßflanke an den Balken des Tores der Hausherren (27.).

Brobbey trifft, Boscagli nicht

Skurril wurde es wenig später. Brobbey zeigte bereits angeschlagen seinen Auswechslungswunsch an, blieb aber noch auf dem Feld - und köpfte nach Tadics Maßflanke in seiner letzten Aktion am zweiten Pfosten zur Ajax-Führung ein (34.).

Dabei blieb es bis zur Pause, weil Boscagli nach Gapkos Kopfballverlängerung aus kürzester Distanz den Ausgleich für die Schützlinge von Roger Schmidt liegen ließ (41.).

Götze geschickt und platziert

Durchgang zwei startete mit einer Chance für den Ex-Bielefelder Doan (51.). Wenig später jubelten die Gastgeber. Götze löste sich nach einem Querpass in zentraler Position geschickt von Timber und schoss flach genau neben den linken Pfosten ein (53.).

Der Ausgleich spornte Amsterdam an, Gravenberch (58.) und Berghuis (60.) verpassten die erneute Führung. Auf der anderen Seite zögerte Götze nach Zuspiel von Joker Mwene einen Tick zu lange (65.), und Doan hatte sein Visier per Schlenzer nicht genau genug eingestellt (72.).

Mazraoui nimmt Maß und Ajax jubelt nach VAR-Entscheid

Dann wurde es knifflig: Mazraoui schoss aus 20 Metern sehenswert mit Hilfe des Innenpfostens das 2:1. PSV reklamierte, dass er Ball zuvor die Seitenauslinie überschritten hatte, weshalb der VAR einschritt und nach minutenlanger Ansicht der Bilder entschied, dass Blinds Rettungsaktion regelgerecht war - der Treffer zählte (74.).

Danach verwaltete der Meister die Führung und hielt Eindhoven meist vom eigenen Strafraum fern. Eine echte Ausgleichschance erspielte sich die PSV trotz neunminütiger Nachspielzeit nicht und hat nach der 1:2-Niederlage die Tabellenführung an Ajax verloren.