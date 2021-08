PSG will durch eSport weiter Fans in Asien gewinnen

Die eSport-Abteilung von Paris Saint-Germain investiert in das nächste Projekt. Der französische Spitzenverein expandiert Richtung Thailand, um mit "Arena of Valor" neue Fans zu gewinnen.

Nach DOTA, League of Legends und FIFA erweitert PSG Esport sein Portfolio an Teams. Hinter dem Engagement in diesem MOBA steckt der Plan, die Anhängerschaft in Asien weiter zu steigern.

Der "General Director" des Hauptstadtklubs für den asiatischen Raum, Sebastien Wasels, freut sich darüber "in der thailändischen eSport-Szene Fuß zu fassen. Es ist ein konkreter Schritt nach vorne, der die Präsenz des Vereins in Thailand und in ganz Südostasien stärkt."

Arena of Valor als Zugpferd für PSG-Fans in Asien

Tatsächlich ist "Arena of Valor" eine wahre MOBA-Sensation, vor allem in Thailand. Dort kommt das Spiel auf über 37 Millionen aktive Spieler. Allein dadurch kommt die RoV Pro League, Thailands professionelle eSport-Liga, auf eine massive Fanbasis.

Nach dem großen Erfolg der Arena of Valor Weltmeisterschaft 2021, die im Mai stattfand und 118 Millionen Zuschauer begeistern konnte, startet PSG-Esports im August auch in die RoV Pro League.

"Paris Saint-Germain hat bereits eine starke Beziehung zu Millionen von Fans in Thailand aufgebaut und wir freuen uns darauf, die Community weiter zu stärken und ihnen spannende Ergebnisse zu bieten", gibt Wasels Einblicke in die eSport-Pläne von PSG.

Die Pariser sind jedoch nicht der einzige Fußballverein, der die Arena of Valor-Szene entdeckt hat. Auch der FC Valencia ist aus Europa vertreten. Buriram United tritt als thailändischer Fußballverein an.

Das Konzept, die Fußballabteilung über den eSport in Asien zu größeren Anhängerzahlen zu treiben, wird immer beliebter. Der oftmals unerschlossene Markt bietet enormes Potenzial.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame