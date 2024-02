PSG will den Parc des Princes verlassen

Der französische Rekordmeister Paris St. Germain könnte demnächst umziehen. Gründe sind der verwehrte Kauf des Prinzenparks - und eigene Pläne.

"Jetzt ist es vorbei, wir wollen ausziehen", verkündete Nasser Al-Khelaifi, seines Zeichens Präsident von Paris St. Germain, am Donnerstag im Rahmen des UEFA-Kongresses in der französischen Hauptstadt. Grund dieser Wendung: Die Stadt hat den Verkauf des prestigeträchtigen Stadions an den reichen Verein in dieser Woche abgelehnt.

Al-Khelaifi gab sich ein wenig genervt: "Wir haben Jahre damit verschwendet, den Park zu kaufen" - was deshalb nötig ist, um die Kapazität von 48.000 Sitzplätzen auf etwa 60.000 Sitzplätze auszuweiten. Ein größeres Stadion ist das angestrebte Ziel des Präsidenten.

Weil der Kauf des Prinzenparks nun aber vom Tisch ist, prüft der französische Meister und Tabellenführer momentan die Möglichkeit, in der Region Paris ein eigenes Stadion zu bauen. Im Parc de Princes trägt PSG, das 1970 gegründet wurde, schon seit 1974 seine Heimspiele aus.