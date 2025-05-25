PSG vor historischer Chance: "Werden hoffentlich Geschichte schreiben"

Paris St Germain ist zum 16. Mal französischer Pokalsieger. Doch dieser Erfolg soll nicht der letzte Titel in dieser Saison gewesen sein. Trainer Luis Enrique will mit seinem Team noch "Geschichte schreiben".

Der Pokalsieg soll nicht der letzte Titel für PSG diese Saison gewesen sein. IMAGO/Bestimage

Souverän die Meisterschaft geholt, nun auch den Pokal: Zwei nationale Titel hat Paris St. Germain in dieser Saison schon sicher. So weit, so gut, schließlich wäre jedes andere Abschneiden in diesen beiden Wettbewerben für das französische Schwergewicht auch eine Enttäuschung gewesen - und doch könnte diese Spielzeit für PSG noch historische Ausmaße annehmen. Im Champions-League-Finale kommenden Samstag in München gegen Inter Mailand winkt Paris nämlich das erstmalige Erreichen des Triples in der Vereinsgeschichte.

Gewohnheit war hingegen das, was vergangen Samstagabend geschah. Mit 3:0 zerlegte PSG Relegations-Teilnehmer Stade Reims im Endspiel des Coupe de France und sicherte sich durch diesen Erfolg zum bereits 16. Mal den nationalen Pokal.

Bereits vor der Pause entschied das Team von Trainer Luis Enrique die Partie, Bradley Barcola war dabei der überragende Akteur der Pariser: Mit seinem Doppelpack stellte er die Weichen frühzeitig auf Sieg, den dritten Treffer durch Achraf Hakimi kurz vor Ende des ersten Durchgangs bereitete der schnelle Franzose zudem vor.

Enrique lobte im Anschluss die "wunderbare Spielfreude" seiner Mannschaft. Seine Spieler hätten sich damit "nicht besser auf das Champions-League-Finale" gegen Inter vorbereiten können, "in dem wir hoffentlich Geschichte schreiben werden".

Erst einmal schaffte es PSG überhaupt ins Finale des höchsten Klubwtbbewerbs Europa, 2020 verlor man mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie allerdings bekanntermaßen in Lissabon vor aufgrund der Corona-Pandemie leeren Rängen gegen den FC Bayern mit 0:1.

Enrique geht "mit Zuversicht" ins Finale

Die nun also historische Chance, im zweiten Finale für einen besseren Ausgang zu sorgen, sei laut Enrique schon seit langer Zeit allgegenwärtig bei seiner Mannschaft. "Eigentlich" schon seit dem Trainingsauftakt vergangenen Sommer bereite sich das Team akribisch auf dieses Endspiel vor. "Dieses Datum ist in den Kalender eingraviert", erklärt der spanische Trainer, der die Partie "mit Zuversicht" angehen möchte - damit die Saison trotz den beiden Titeln nicht als eine enttäuschende in die Vereinsgeschichte eingeht.