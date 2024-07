PSG verpflichtet Welttorhüterin Earps

Nicht nur bei den Herren ist PSG darauf bedacht, sich absolute Top-Leute zu holen. Auch bei den Frauen ist das Fall: So verpflichteten die Franzosen die Welttorhüterin Mary Earps.

Schon am Samstag hatte die Europameisterin Mary Earps ihren Abschied von Manchester United angekündigt, bereits da war es ein offenes Geheimnis, dass sie ablösefrei zu PSG wechseln würde. Das ist nun auch offiziell gemacht worden.

Wie die Franzosen am Montag mitteilten, unterzeichnete die 31 Jahre alte Weltklasse-Torhüterin aus England an der Seine einen Zwei-Jahres-Vertrag. Die frühere Wolfsburgerin spielte in den vergangenen fünf Jahren für Manchester United, mit den Red Devils gewann sie in der abgelaufenen Saison den FA Cup.

Earps wurde 2022 und 2023 als Welttorhüterin ausgezeichnet, 2018/19 gewann sie mit Wolfsburg die Deutsche Meisterschaft, konnte sich beim VfL allerdings nicht gegen die damalige Stammkraft Almuth Schult durchsetzen. Erst bei Manchester United avancierte Earps zur unumstrittenen Nummer eins - auch im Nationalteam. 2022 wurde sie mit England Europameisterin, 2023 als beste Torhüterin des Turniers Vize-Weltmeisterin.