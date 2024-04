PSG verhindert Blamage: Goncalo Ramos köpft in der Nachspielzeit zum 3:3 ein

5:41Gegen Abstiegskampf Le Havre war in Paris alles für die vorzeitige Meisterfeier bereitet. Doch der Underdog hatte etwas dagegen und schoss eine 3:1-Führung heraus. PSG kam erst in der Schlussphase in Schwung und traf in der 95. zum Ausgleich - noch nicht genug für den Titel.