PSG und Frankfurt erzielen wohl Durchbruch bei Ekitike

Eintracht Frankfurt und Paris St. Germain haben in den Verhandlungen über einen Wechsel von Hugo Ekitike (21) offenbar einen Durchbruch erzielt. Laut "RMC Sport" wird der Stürmer zunächst auf Leihbasis bis zum Sommer an den Main wechseln, anschließend soll eine Kaufverpflichtung greifen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, doch auch nach kicker-Information ist die Tendenz klar: Der Transfer wird wahrscheinlich rechtzeitig bis zum Transferschluss um 18 Uhr finalisiert werden. Seriöse Angaben zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es noch nicht, beim Gesamtpaket will die Eintracht die Grenze von 20 Millionen Euro nicht überschreiten.