PSG und die Champions League: Der Druck soll weit weg, und doch bleibt er da

Paris St. Germain geht als Favorit ins Achtelfinale der Champions League, in dem er in den beiden vergangenen Spielzeiten ausgeschieden war. Die Franzosen wollen sich keinen Druck mehr machen, haben das aber nicht unbedingt selbst in der Hand.

Thomas Tuchel, dem dieser Triumph ein Jahr später stattdessen mit dem FC Chelsea gelingen würde, hätte es beinahe mal erreicht. Das bei Paris St. Germain einst groß ausgegebene Ziel, die Champions League zu gewinnen. Im August 2020, in Lissabon, unterlag PSG dem FC Bayern München knapp mit 0:1.

Ansonsten waren die vergangenen Jahre zwischen dem reichen französischen Hauptstadtklub und dem größten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs aber so weit von einer Liebesgeschichte entfernt, dass sich PSG vom einst großen Ziel, das weder mit Zlatan Ibrahimovic noch mit Neymar, Lionel Messi oder vielen anderen gelingen wollte, inzwischen entfernt hat. Zumindest nach außen. Aus Selbstschutz, könnte man meinen.

"Wir empfinden weder Druck noch eine Verpflichtung", unterstrich Mittelfeldspieler Fabian vor dem Achtelfinal-Hinspiel im eigenen Stadion am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Doch diesmal geht es in der Runde der letzten 16, in der in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits Schluss war, nicht wie 2022 gegen Real Madrid oder 2023 gegen den FC Bayern. Sondern gegen Real Sociedad, und das als Gruppenzweiter.

PSG hatte Losglück, selbst wenn es einfache Gegner in dieser Phase des Wettbewerbs nicht mehr geben mag. Die Basken haben in ihren vergangenen vier Pflichtspielen kein einziges Tor geschossen, in Mikel Oyarzabal droht dem mit zwölf Treffern erfolgreichsten Torschützen von La Real zudem der verletzungsbedingte Ausfall. Paris St. Germain ist klarer Favorit, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen.

Mbappé: Und jährlich grüßt der Real-Wechsel

In erster Linie liegt das an einem anderen erfolgreichen Torschützen, über den sein Trainer sagte, dass er nach einer schonenden Vorsichtsmaßnahme im Ligaspiel gegen Lille definitiv wieder spielen wird: Kylian Mbappé. Der 25-Jährige steht nach 29 Pflichtspielen in dieser Saison bereits bei 30 Toren (sieben Vorlagen) - und im Sommer, mal wieder, vor einem Abgang zu Real Madrid. Immer mehr deutet sich an, dass die aktuelle nun wirklich die letzte Spielzeit des Ausnahmespielers in der französischen Hauptstadt ist.

Und da ist er dann doch wieder, dieser Druck, den man sich bei PSG wegen der Champions League eigentlich nicht mehr machen will. Der sich in dieser Konstellation der Umstände aber kaum wegdiskutieren lässt.