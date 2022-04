PSG-Ultras verlassen Stadion - Mbappé zeigt Verständnis

Trotz des zehnten Meistertitels kam bei etlichen Anhängern von Paris Saint-Germain keine Feierstimmung auf - im Gegenteil. Die organisierten Fans verließen sogar das Stadion.

Solche Bilder gibt es wohl nur ganz selten: Obwohl PSG mit dem 1:1 am Samstagabend gegen RC Lens die zehnte Meisterschaft eintütete, herrschte im Prinzenpark eine gespenstische Atmosphäre. Aus Protest gegen die Vereinsführung verweigerten große Teile der Fans ihrem die Team die verbale Unterstützung, meistens war es still.

Mbappé: "Sie sind enttäuscht, wir verstehen das vollkommen"

Ab der 75. Minute leerten sich dann sogar Teile der Ränge. Denn die Ultras unter den PSG-Fans verließen das Stadion. Statt den Meisterfeierlichkeiten beizuwohnen, versammelten sie sich vor dem Stadion und skandierten "Wir sind PSG", wie die Zeitung "L'Équipe" berichtete.

Weltmeister Kylian Mbappé zeigte Verständnis für die doch ungewöhnliche Aktion der Ultras, er sei nicht enttäuscht von den Anhängern, sagte der 23 Jahre alte Topstürmer am Samstagabend. "Wenn sie feiern wollen, feiern sie, wenn sie nicht feiern wollen, feiern sie nicht. Sie sind enttäuscht, wir verstehen das vollkommen, aber es ist einen Monat her seit es passiert ist. Sie wollten eine Botschaft senden, der Klub hat dies verstanden." Seit dem vorzeitigen Aus in der Champions League protestieren die Fans gegen die Verantwortlichen um PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi, dessen Rücktritt sie fordern. Trotz hoher Investitionen durch die katarischen Eigentümer muss PSG auch in dieser Saison weiter auf den anvisierten Titel in der Königsklasse warten.

Mbappé verwies allerdings auch darauf, dass hauptsächlich die PSG-Ultras den Prinzenpark verlassen haben, ein großer Teil der Anhänger sei im Stadion geblieben: Die Minderheit "repräsentiert nicht alle PSG-Unterstützer", sagte Mbappé. Richtige Feierstimmung war aber Fehlanzeige.