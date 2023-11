PSG-Trainer Luis Enrique kritisiert Mbappé nach Dreierpack

Kylian Mbappé schoss Paris St. Germain am Samstag im Alleingang zum 3:0-Sieg im Topspiel bei Stade Reims - und holte sich danach überraschend einen Rüffel seines Trainers ab.

Allzu souverän war der Auftritt nicht, doch dank Kylian Mbappé setzte sich Paris St. Germain am Samstag im Ligue-1-Spitzenspiel mit 3:0 beim Tabellenvierten Stade Reims durch. Umso überraschender, dass es der dreifache Torschütze war, der sich nach dem Schlusspfiff kritische Worte seines Trainers anhören musste.

Auf die Frage, ob Mbappé der beste Spieler der Welt sei, antwortete Luis Enrique: "Ich bin heute nicht sehr zufrieden mit Kylian." Wie bitte? "Was die Tore angeht, habe ich natürlich nichts zu beanstanden. Aber ich denke, dass er der Mannschaft in anderer Hinsicht mehr helfen kann."





Luis Enrique: Mbappé soll sich "nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen"

Was genau ihm missfallen hatte, wollte Luis Enrique nicht verraten: "Ich werde zunächst mit ihm unter vier Augen darüber sprechen und es nicht in den Medien tun. Wir glauben, dass er einer der besten Spieler der Welt ist, daran besteht kein Zweifel. Aber wir würden uns wünschen, dass er noch mehr tut." Mbappé habe "noch Raum für Verbesserungen" und dürfe sich "nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen".

Mit seinen Toren in der 3., 59. und 82. Minute baute der WM-Torschützenkönig seinen Vorsprung in der Ligue-1-Torjägerliste weiter aus und steht nun bei 13 Treffern. Klar ist aber auch: In Reims ließ PSG einiges vermissen. Immer wieder musste Torhüter Gianluigi Donnarumma retten.

"Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wider, es hätte auch anders ausgehen können", legte Luis Enrique den Finger in die Wunde. "Reims hatte viele Chancen und war bis zur 80. Minute im Spiel. Wir haben viel gelitten - und das war auch nötig, um zu gewinnen."

Weil OGC Nizza am Freitag nicht über ein torloses Unentschieden bei Montpellier HSC hinausgekommen war, geht Titelverteidiger PSG als neuer Tabellenführer in die Länderspielpause - dank Luis Enriques Rüffel für Mbappé aber auch mit ein wenig neuer Unruhe.