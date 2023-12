PSG: Qatar Sports Investments gibt Anteile ab

Der FC Paris Saint-Germain bekommt einen neuen Anteilseigner. Das teilte der französische Hauptstadtklub am Donnerstag mit.

Die Privatkapitalfirma Arctos Partners soll beim französischen Meister als Minderheitsaktionär einsteigen, dabei aber keinen Einfluss auf die Sportpolitik des Vereins haben, so PSG in der Mitteilung.

Stadion und neue Märkte im Fokus

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, soll Arctos künftig 12,5 Prozent der Anteile bei PSG halten. Offizielle Angaben gab es dazu zunächst nicht. PSG-Haupteigner Qatar Sports Investments will mit der neuen Investition die Vorhaben des Klubs im Hinblick auf die Stadionentwicklung und das Trainingszentrum unterstützen.

Zudem soll Arctos dabei helfen, die internationale Ausweitung von PSG auf neuen Märkten, wie gerade auch in Nordamerika, voranzutreiben.

Zahlreiche Beteiligungen im Profisport

Die US-Firma ist im Profisport bereits auf breiter Front in über 20 Organisationen engagiert, hält unter anderem Minderheitsanteile an den nordamerikanischen Profiteams aus der NBA (Sacramento Kings und Golden State Warriors), der NHL (Minnesota Wild, Tampa Bay Lightning). Über Anteile an der Fenway Sports Group ist Arctos auch am MLB-Team Boston Red Sox, dem FC Liverpool und den Pittsburgh Penguins (NHL) beteiligt.

Seit kurzem hält Arctos auch Anteile am Formel-1-Rennstall Aston Martin.