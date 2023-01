PSG-Personalkosten explodieren - Bayern in anderen Sphären

Wenn sich der FC Bayern und Paris St. Germain im Champions-League-Achtelfinale gegenüberstehen, prallen zwei Philosophien aufeinander. Zumindest wenn man einige finanzielle Kategorien vergleicht.

Schon häufiger haben Verantwortliche des FC Bayern beklagt, dass der deutsche Rekordmeister in der Weltspitze inzwischen nicht mehr mit anderen Klubs konkurriere, sondern mit ganzen Staaten. Was das finanziell genau bedeutet, zeigt ein Vergleich mit Champions-League-Achtelfinalgegner Paris St. Germain, der zu 100 Prozent in der Hand des katarischen Sportsfonds ist.

In einem an diesem Dienstag veröffentlichten Report stellt die Datenanalyse-Plattform "Football Benchmark" die Meister der acht europäischen Topligen in verschiedenen finanziellen Kategorien aus der Saison 2021/22 gegenüber und damit auch Bayern und PSG. Das wohl bemerkenswerteste Ergebnis: Die Personalkosten des französischen Meisters waren im zugrundeliegenden Zeitraum mehr als doppelt so hoch wie die des FCB.

Paris' Personalkosten explodieren, Bayerns sinken sogar

Mit 728 Millionen Euro verzeichnete PSG dem Report zufolge die höchste je gemeldete Summe eines Fußballklubs. Gegenüber der Saison 2020/21 wuchsen die Personalkosten um satte 45 Prozent. Hintergrund dürften in erster Linie die Verpflichtungen von Lionel Messi, Sergio Ramos oder Gianluigi Donnarumma sein; dazu kam die kostspielige Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé.

Die Bayern dagegen drückten ihre Personalkosten gegenüber der vorangegangenen Spielzeit um sieben Prozent auf 324 Millionen Euro und bewegen sich damit in ganz anderen Sphären als PSG. Zum Vergleich: Auch Real Madrid (519 Millionen Euro, +29 Prozent) und Manchester City (418 Millionen Euro, +4 Prozent) liegen unter den amtierenden Meistern der europäischen Top-Ligen vor den Bayern. Die AC Mailand (170 Millionen Euro, +/-0 Prozent) oder Ajax Amsterdam (109 Millionen Euro, +15 Prozent) folgen schon recht abgeschlagen dahinter.

Zwar reduzierten die Münchner ihre Personalkosten mutmaßlich auch, weil sie im Jahr zuvor noch verspätete Bonuszahlungen für den Champions-League-Titel 2020 auszuzahlen hatten, der erst im August ausgespielt worden war (1:0 gegen PSG). Dass sie eine vergleichsweise "gesunde" Gehaltsstruktur haben, zeigt aber schon allein die Tatsache, dass kein amtierender Meister eine bessere Personal-Umsatz-Quote vorweisen kann.

PSG und die bedenkliche 109-Prozent-Quote

Während diese beim FC Bayern um sieben Prozentpunkte auf 52 Prozent sank, verzeichnet Real eine Quote von 73 Prozent - nur getoppt von Trabzonspor (81 Prozent) und PSG, das statt zuvor 89 nun satte 109 Prozent aufweist. Beim Umsatz allein liegt PSG mit 670 Millionen Euro (+18 Prozent) nur knapp vor dem FC Bayern (627 Millionen Euro, +5 Prozent), wobei der FCB neun Millionen Euro Nettogewinn machte, die Pariser dagegen 369 Millionen Euro Verlust. Bei wirtschaftlich bedenklichen Kennzahlen dieser Art ist ein Investor im Hintergrund hilfreich, der nicht zwingend auf Gewinne angewiesen ist.

Am 14. Februar und 8. März prallen also in mancher Hinsicht zwei Philosophien aufeinander - die aber wenige Rückschlüsse auf das Geschehen auf dem Rasen zulassen. Laut "Football Benchmark" stehen sich Kader mit einem Wert von 1,008 Milliarden Euro (PSG) und 994 Millionen Euro (FCB) gegenüber. Wie viel diese Spieler verdienen und woher das Geld dafür kommt, steht auf einem anderen Blatt.