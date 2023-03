PSG ohne Neymar gegen Bayern - Hakimi-Einsatz fraglich

Paris St. Germain muss im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Bayern auf Neymar verzichten. Trainer Christophe Galtier bangt außerdem um Achraf Hakimi - und ändert seine Generalproben-Strategie.

Vor dem Hinspiel bangte Paris St. Germain lange um den Einsatz von Kylian Mbappé, der dann doch auflief. Das wird bei Neymar nicht passieren: Der brasilianische Nationalspieler wird das zweite Duell im Champions-League-Achtelfinale, das am kommenden Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München steigt, nach Angaben seines Trainers verpassen.

"Sein Ausfall ist ein großer Verlust", sagte Christophe Galtier am Freitagmittag, als er auf der Pressekonferenz vor dem Ligue-1-Heimspiel gegen den FC Nantes (Samstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) bestätigte, dass Neymar für die kommenden beiden Spiele ausfallen werde. Der verletzungsanfällige Angreifer hatte sich fünf Tage nach seinem schwachen Auftritt gegen Bayern (0:1, kicker-Note 5) beim 4:3-Erfolg gegen Lille eine Knöchelblessur zugezogen.

Hakimi soll rechtzeitig für Bayern fit werden

Noch Hoffnung besteht bei PSG auf ein Mitwirken von Achraf Hakimi am Mittwoch. Der marokkanische Nationalspieler, der gerade nach einem Vergewaltigungsvorwurf angeklagt wurde, trainierte zuletzt wegen muskulärer Beschwerden individuell, kehrte am Freitag nach Klubangaben aber ins Teamtraining zurück. Gegen Nantes wird der frühere Dortmunder fehlen, laut Galtier ist das Ziel jedoch, dass er "gegen Bayern zur Verfügung steht". Die Verletzung sei noch eine Folge der WM.

Der Ex-Münchner Renato Sanches, der schon seit Anfang Februar mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt, soll in der kommenden Woche das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Ob er schon gegen Bayern wieder eine Option ist, bleibt fraglich.

Gegen Nantes versprach Galtier, der sich zu den schweren Vorwürfen gegen Hakimi in der Medienrunde explizit nicht äußern wollte, eine starke erste Elf beim Vorhaben, nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen den dritten Sieg am Stück einzufahren. Bei der Generalprobe vor dem Hinspiel gegen Bayern hatte er in Monaco (1:3) noch eine B-Elf ins Rennen geschickt.