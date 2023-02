PSG mit Mbappé, Bayern ohne Wanner

Paris St. Germain kann gegen den FC Bayern mit Kylian Mbappé planen. Die offiziellen Kader der beiden Achtelfinalgegner auf einen Blick.

Doch rechtzeitig fit für den Start der Champions-League-K.-o.-Runde: Kylian Mbappé am Montag im PSG-Training. AFP via Getty Images

"Ich glaube nicht, dass er ausfällt", hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gesagt, als Paris St. Germain vor nicht einmal zwei Wochen vermeldet hatte, dass Kylian Mbappé voraussichtlich drei Wochen ausfallen werde - und damit auch fürs Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale.

Nun ist offiziell: Nagelsmann lag richtig. Mbappé steht jedenfalls im 22-köpfigen Kader, den PSG am Montag für das Duell gegen die Bayern im Prinzenpark veröffentlichte. Die Oberschenkelverletzung des WM-Torschützenkönigs ist so weit auskuriert, dass dieser am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zumindest auf der Bank Platz nehmen kann. Beim Abschlusstraining hatte er mitgewirkt.

Wie erwartet hat auch Lionel Messi seine kleine Knieblessur rechtzeitig überstanden, um gegen Bayern dabei zu sein. Lediglich die früheren Bundesligaprofis Renato Sanches (Ex-Bayern) und Nordi Mukiele (Ex-Leipzig) müssen verletzungsbedingt passen.

Die Bayern müssen auf ihre Langzeitverletzten Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Sadio Mané und Noussair Mazraoui verzichten. Auch Paul Wanner, der am Samstag beim 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum noch im Spieltagskader gestanden hatte, gehört nicht zum bekanntgegebenen 22-Mann-Aufgebot gegen PSG. Thomas Müller, der gegen Bochum zur Pause ausgewechselt worden war, ist einsatzbereit.

Der Bayern-Kader:

Tor: Yann Sommer, Sven Ulreich, Johannes Schenk

Abwehr: Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Joao Cancelo, Daley Blind

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané, Kingsley Coman, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Josip Stanisic, Arijon Ibrahimovic

Angriff: Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller, Mathys Tel

Der PSG-Kader:

Tor: Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier, Sergio Rico

Abwehr: Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Nuno Mendes, Timothee Pembelé, El Chadaille Bitshiabu

Mittelfeld: Marco Verratti, Fabian, Danilo Pereira, Vitinha, Carlos Soler, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi

Angriff: Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Hugo Ekitike