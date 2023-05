PSG-Keeper Sergio Rico lebensgefährlich verletzt

Sergio Rico, Ersatztorwart von Paris St. Germain, hat sich bei einem Reitunfall schwer verletzt. Offenbar mussten sogar lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet werden.

Ein PSG-Sprecher bestätigte am Sonntag, dass der 29 Jahre alte Spanier ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und sich in einem "ernsten Zustand" befindet. Die Verletzung hat er sich bei einem Reitunfall in seiner Heimat Andalusien zugezogen. "Wir haben Kenntnis über den Unfall von Sergio Rico an diesem Sonntag und bleiben in ständigem Kontakt mit seinen Angehörigen", schrieb der Verein auf Twitter. "Die gesamte rot-blaue Gemeinschaft wird sie unterstützen."

Noch am Samstagabend saß Sergio Rico, der bei PSG die Nummer zwei hinter Gianluigi Donnarumma ist, beim 1:1 in Straßburg auf der Bank der Pariser und feierte durch den Punktgewinn die französische Meisterschaft.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war er nach dem Spiel mit einem Privatjet in seine spanische Heimat gereist. Dort soll es dann während eines Ausritts, den der 29-Jährige gemeinsam mit seiner Frau am Sonntagmorgen unternahm, zum folgenschweren Unfall gekommen sein. Sergio Rico stürzte und fiel dabei auf den Kopf.

Wie der lokale Fernsehsender "Canal Sur" berichtet, wurde der Torhüter mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Sevilla gebracht, wo lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet wurden. Einem Bericht der "Marca" zufolge soll er inzwischen aber stabil sein.

Mit seinem Heimatverein, dem FC Sevilla, hat Sergio Rico dreimal die Europa League gewonnen. 2019 wechselte er erst leihweise zu PSG, das ihn ein Jahr später fest verpflichtete. In der laufenden Saison absolvierte er kein Pflichtspiel für den französischen Meister.