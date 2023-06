PSG-Gerücht um Alonso? Rolfes: "Xabi hat sich klar positioniert"

Wer wird neuer Trainer von Paris St. Germain? Diese Frage hält die Branche unter Strom. Auch weil bei den Franzosen der eine oder andere Kandidat gehandelt wird, der noch bei einem anderen Klub unter Vertrag steht. Angeblich befindet sich auch Leverkusens Trainer Xabi Alonso auf der Liste des französischen Meisters. Doch Geschäftsführer Simon Rolfes schließt einen Wechsel aus.

Egal, welcher europäische Spitzenklub einen Trainer sucht oder sich auch nur mit einem Trainerwechsel beschäftigt, ein Name taucht fast immer auf: der von Leverkusens Chefcoach Xabi Alonso. So war es zuletzt im Fall Real Madrid, als die Zukunft von Carlos Ancelotti infrage stand. So war es bei Tottenham Hotspur, als der Nachfolger von Paulo Conte gesucht wurde.

Und auch jetzt, nachdem die Gespräche zwischen Julian Nagelsmann und PSG nicht zu einer Zusammenarbeit geführt haben, taucht Xabi Alonso wieder im engeren Kandidatenkreis auf. Laut L'Equipe neben dem ehemaligen spanische Nationalcoach Luis Enrique, der derzeit ohne Job ist, und dem früheren PSG-Profi Thiago Motta, aktuell Trainer beim FC Bologna.

Rolfes: "Das ist kein Thema"

Besteht also die Gefahr, dass Bayer 04 den erst Anfang Oktober verpflichteten und bis Sommer 2024 unter Vertrag stehenden Trainer in Kürze verliert? Die Reaktion von Simon Rolfes zu dieser Causa fällt kurz und trocken aus. "Das ist kein Thema. Xabi bleibt", erklärte der Leverkusener Geschäftsführer am Sonntag unmissverständlich.

Dass diese Aussage generell gilt und nicht nur dem Wunsch von Rolfes entspricht, macht der 41-Jährige danach deutlich: "Ich habe auch intern mit Xabi gesprochen und er hat sich klar positioniert." Will heißen, dass der Baske den nächsten Schritt in seiner Karriere als Trainer in diesem Sommer noch nicht gehen möchte. Unabhängig davon, welcher Topklub auch lockt.

Was aber voraussichtlich nichts daran ändern dürfte, dass der Name Xabi Alonso weiterhin bei jeder Gelegenheit gespielt wird. Und das, obwohl auch der Spanier, der in Leverkusen in die kompletten Personalplanungen involviert ist, selbst bereits Mitte Mai eindeutig erklärt hatte, definitiv auch in der kommenden Saison als Trainer für Bayer 04 zu arbeiten.