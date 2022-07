PSG fliegt ohne Draxler nach Japan

Ohne Nationalspieler Julian Draxler fliegt der französische Meister Paris Saint-Germain zur Vorbereitung nach Japan. Nach französischen Medienberichten steht der 28-Jährige beim Star-Ensemble um Lionel Messi und Kylian Mbappe vor dem Aus.

Julian Draxlers Zeit beim französischen Meister Paris Saint-Germain scheint sich wohl dem Ende zuzuneigen. Der 28-Jährige gehört nicht zum 25-köpfigen Aufgebot der Pariser, das zur Vorbereitung für die neuen Saison die Reise nach Japan antritt. Das geht aus dem am Samstag von PSG veröffentlichten Kader hervor, dem anders als Draxler der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer angehört. In Japan will sich das Aufgebot um Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar auf die kommende Spielzeit unter dem neuen Trainer Christophe Galtier vorbereiten.

Draxler hingegen steht nach Informationen von "L'Equipe" auf einer zehn Spieler umfassenden Streichliste, die im Rahmen einer Kaderausdünnung den Verein verlassen sollen. Neben dem 58-maligen deutschen Nationalspieler mussten auch Georginio Wijnaldum, der erst im vergangenen Sommer aus Liverpool zu PSG gewechselt war, Ander Herrera und Layvin Kurzawa zu Hause bleiben.

2017 war Draxler aus Wolfsburg nach Paris gewechselt und stand bislang in 162 Spielen (18 Tore) für PSG auf dem Platz. Das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers, der sich im Frühjahr einer Knie-OP unterzog, läuft noch bis 2024. Durch einen Wechsel könnten sich die Chancen des 28-Jährigen, im November zum deutschen Kader für die WM-Endrunde in Katar zu gehören, deutlich erhöhen.