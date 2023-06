PSG erwartet Nagelsmann zu Verhandlungen - Co-Trainer Henry?

Rund zweieinhalb Monate nach seiner Entlassung beim FC Bayern winkt Julian Nagelsmann ein neues Engagement. Bei Paris St. Germain könnte er einen prominenten Co-Trainer zur Seite gestellt bekommen.

Im März standen sich beide noch als Trainer an der Seitenlinie gegenüber, jetzt könnte Julian Nagelsmann auf Christophe Galtier folgen. Wie "Le Parisien" berichtet, ist der Coach von Paris St. Germain am Dienstag bereits von den PSG-Verantwortlichen um Luis Campos über seine Entlassung informiert worden. Übernehmen soll wohl ausgerechnet der Mann, der Galtier im Champions-League-Achtelfinale die Niederlage zufügte, wegen der sein Aus schon länger als offenes Geheimnis galt.

Die französische Sportzeitung "L'Equipe", die Nagelsmann bereits am Montag mit der Titelzeile "Die große Offensive" auf ihrem Cover zeigte, berichtet, dass der Ende März beim FC Bayern entlassene Coach der Favorit der katarischen Besitzer sein soll. Bereits vor einigen Wochen haben die Verantwortlichen demnach Kontakt zum 35-Jährigen aufgenommen. Jetzt, wo der Trainerstuhl mit Galtiers bevorstehender Entlassung endgültig frei wird, sollen sich die Gespräche konkretisiert haben.

Am Mittwoch soll Nagelsmann einem neuen Bericht zufolge in Paris eintreffen, um die Verhandlungen fortzuführen. Offiziell ist die Trennung vom aktuellen Trainer zwar noch nicht, aber das hat PSG bereits in der Vergangenheit selten gestört: Vor einem Jahr wurde die Entlassung von Mauricio Pochettino erst im Juli und damit weit über einen Monat nach Saisonende bestätigt, Nachfolger Galtier leitete bereits eine Trainingseinheit, ohne vorgestellt worden zu sein.

Erste Gespräche zwischen Nagelsmann und Henry

Eine weitere Personalie könnte für zusätzlichen Glamour-Faktor sorgen: Thierry Henry gilt als möglicher Co-Trainer Nagelsmanns, dessen bisherige Bayern-Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod bei Eintracht Frankfurt gehandelt werden. Henry und Nagelsmann, so die Berichte, haben sich zuletzt über eine mögliche Zusammenarbeit ausgetauscht, wollen aber noch weitere Gespräche führen. Die Möglichkeit bestehe, heißt es, werde aber noch geprüft.

Henry, der in der Saison 2018/19 als Cheftrainer in Monaco scheiterte, war bis zur Weltmeisterschaft in Katar Co-Trainer von Roberto Martinez bei der belgischen Nationalmannschaft, ging dessen Weg nach Portugal aber nicht mit. Der mittlerweile 45 Jahre alte Weltmeister von 1998 ist vor den Toren von Paris aufgewachsen, lief aber nie für PSG auf.