PSG-Ärger spitzt sich zu: Fans demonstrieren mit Schmähgesängen gegen Messi

Die Personalie Lionel Messi sorgt für immer mehr Ärger bei Paris St. Germain. Fans des französischen Klubs versammelten sich am Mittwoch, um ihren eigenen Spieler zu schmähen. Der Verein reagiert erbost.

Rund 400 PSG-Anhänger fanden sich am Mittwochnachmittag vor der Geschäftsstelle des französischen Hauptstadtklubs ein, um ihrem Ärger über die enttäuschende Saison und vor allem die letzten Entwicklungen innerhalb des Vereins Luft zu machen. Eine Ultra-Vereinigung hatte zuvor zu einer "friedlichen Versammlung" aufgerufen.

Während Handgreiflichkeiten ausblieben, war der angeschlagene Ton alles andere als friedlich. Vor allem Lionel Messi wurde mit einigen beleidigenden Schmähgesängen zur Zielscheibe der Fans, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Die Forderung der Fans im Fall des Argentiniers ist klar. "Wir haben die Söldner satt, wir müssen Messi rausschmeißen", rief ein Mann in ein Megafon. Der Ton sollte noch deutlich rauer werden.

Vertragsverlängerung wohl vom Tisch

Messi war bereits in den vergangenen Wochen vom eigenen Publikum wiederholt ausgepfiffen worden. Nachdem er nach der 1:3-Niederlage gegen Lorient am Wochenende ohne Erlaubnis des Vereins nach Saudi-Arabien gereist und dem Mannschaftstraining ferngeblieben war, war er am Dienstag vom Verein suspendiert worden - und hatte den Unmut der Anhängerschaft noch einmal verschärft.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist inzwischen auch endgültig die Entscheidung gefallen, dass Messis am Saisonende auslaufender Vertrag, den PSG nach der WM in Katar noch hatte ausweiten wollen, nicht verlängert wird. Nach zwei mäßig erfolgreichen Jahren wird der Weltmeister den Verein am Saisonende verlassen.

Doch nicht nur Messi geriet ins Visier der Demonstranten. Auch seine Mannschaftskollegen Neymar und Marco Verratti sowie Coach Christophe Galtier wurden mit beleidigenden Gesängen bedacht, Präsident Nasser Al-Khelaifi zum Rücktritt aufgefordert. Gegen Ende der Demonstration wurden Rauchbomben gezündet.

Der Verein reagierte am späten Mittwochabend auf die Vorkommnisse und verurteilte "die unerträglichen und beleidigenden Aktionen einer kleinen Gruppe von Personen, die am Mittwoch stattgefunden haben, aufs Schärfste". In seiner Mitteilung schreibt der Verein weiter: "Bei allen Meinungsverschiedenheiten rechtfertigt nichts derartige Handlungen. Der Verein unterstützt seine Spieler, seine Mitarbeiter und alle, die von diesem schändlichen Verhalten betroffen sind, voll und ganz."