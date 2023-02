Prügelnder Pfannkuchen: Die Geschichte hinter dem Galtier-Paradoxon

Christophe Galtier (56) soll Paris St. Germain zum ersten Champions-League-Titel der Klubhistorie führen. Dabei gibt es eigentlich keinen, der weniger zum Verein passen würde.

"Wir wollen kein grelles Bling-Bling mehr, das ist das Ende des Glitzers." Abkaufen konnte man Nasser Al-Khelaifi diese Aussage im vergangenen Juni nicht wirklich. Schließlich hatte der katarische PSG-Präsident gerade Kylian Mbappé mit dem wahrscheinlich teuersten Vertrag der Fußballgeschichte ausgestattet. Weil die Glaubwürdigkeit seiner Worte oft zweifelhaft ist, ging Al-Khelaifi gleich zu den Taten über. Wenige Wochen nach dem Interview kam das personifizierte Ende des Glitzers: Christophe Galtier.

Der 56 Jahre alte Trainer passt auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nicht zum aalglatten Luxusklub aus der französischen Hauptstadt. Nach Ancelotti, Emery, Tuchel oder Pochettino jetzt einer, der als Trainer zuvor nie ein Champions-League-Spiel gewonnen hat? Einer, der aus Marseille, der Stadt des größten Rivalen, kommt? Der auch noch einen so starken südfranzösischen Dialekt hat, dass manche schon witzelten, man habe Tuchel auf den Pressekonferenzen besser verstanden als ihn? Und war da nicht mal irgendwas mit einer Schlägerei?

Der Tag, an dem die Ananas flog

Es ist der 7. April 2000. Der Tag, an dem die Trainerkarriere von Christophe Galtier schon hätte vorbei sein können, bevor sie angefangen hat. Seit vier Monaten ist er Co-Trainer seines Heimatvereins Olympique Marseille, der gegen die AS Monaco antritt. Die Stimmung im Stade Velodrome ist aufgeladen - und sie entlädt sich in der Halbzeit im Kabinentrakt. Über den genauen Hergang der Geschehnisse existieren verschiedene Versionen, das Ergebnis ist aber eindeutig: Monacos Mittelfeldregisseur Marcelo Gallardo muss mit Verletzungen am ganzen Körper ins Krankenhaus eingeliefert werden - verprügelt von Galtier und mindestens einem anderen Mitglied des OM-Staffs.

"Wenn nicht drei von meinen Jungs dazwischen gehen, kommt Gallardo da nicht lebend raus", sagt Serge Marchetti, damals Sicherheitschef im Velodrome, 20 Jahre später gegenüber "L'Equipe", Monacos Sportdirektor Henri Biancheri spricht von "Lynchjustiz". Gallardo, der als Verursacher vom Schiedsrichter im Kabinentrakt auch noch Gelb-Rot gezeigt bekommt, bezichtigt Galtier in seiner Biographie, mit einer Ananas nach ihm geworfen zu haben.

"Gallardo hat mich beleidigt und geschlagen, es war ein Reflex der Selbstverteidigung", meint der damals 34-jährige Galtier wiederum. Auch wenn im Nachgang von mehreren "Tätern", darunter Ordnern, die Rede ist, trägt der landesweite Skandal seinen Namen. "Galtier hinter Gittern", steht am folgenden Wochenende auf einem Transparent im Monaco-Stadion. Letztlich wird er - nachdem sich selbst die französische Sportministerin eingeschaltet hat - nur zu einer Sperre von sechs Monaten verurteilt.

Mit Cantona ist Galtier schon als Kind befreundet

Zu seinem Image, das ihm seitdem anhaftet, passt nur zu gut der Name seines Kindheitsfreundes: Eric Cantona. Beide stammen aus dem gleichen Viertel von Marseille, laut Aussage von Galtier "haben wir ab dem Alter von sieben Jahren fast alles zusammen gemacht - bis wir 1988 zusammen U-21-Europameister wurden".

Im Gegensatz zu Cantona macht Galtier, Spitzname "Galette" oder zu deutsch "Pfannkuchen", dann aber nie ein Spiel für die Equipe Tricolore. Sein Zuhause ist damals wie heute die Ligue 1. Knapp 300 Spiele absolviert er in elf Jahren als Profi, eine große Nummer ist er nie. Auch als Trainer benötigt er neun Jahre und eine Fast-Verhaftung, um über den Status des Assistenten hinauszukommen. Danach ist Galtier zwar immer noch der harte Hund. Aber er erwirbt sich ein gewisses Facettenreichtum.

Während seiner acht Jahre in St. Etienne bekommt Galtier den Ruf des Talentförderers. Pierre-Emerick Aubameyang, Dimitri Payet oder Kurt Zouma schaffen unter ihm den Durchbruch. Er selbst schafft ihn erst danach. In Lille übernimmt er eine Mannschaft, an der gerade sogar Marcelo Bielsa gescheitert war, in akuter Abstiegsgefahr. Dreieinhalb Jahre später ist er Meister. Galtier ist hier nicht nur der Spielerentwickler, sein Profil schärft sich zum akribischen Taktiker mit Defensiv-Faible. Und vor allem: zum PSG-Schreck.

In zwei aufeinanderfolgenden Saisons mit Lille sowie mit Nizza - wohin er nach dem Meistertitel dem Ruf der britischen Investoren folgt - verliert Galtier kein Ligaspiel gegen Paris. Mehr noch: Er kassiert mit seinen Teams kein einziges Gegentor von Neymar, Mbappé & Co., wirft PSG zudem mit Nizza im Pokal raus. "Das waren immer sehr schwierige Partien, denn mit seiner Intelligenz kann Galtier das gegnerische Spiel perfekt sezieren", sagt PSG-Kapitän Marquinhos im kicker-Interview.

Mit der Verpflichtung entledigt sich PSG also seines größten Widersachers, für Galtier ist der Schritt zum besten Verein des Landes logisch. Ins Ausland will er nämlich ohnehin nicht, "weil Frankreich für mich das schönste Land der Welt ist", wie er in einem Interview bei "20 Minutes" sagt. Die Ligue 1 ist seine Liga, auf den Status als ihr bester Trainer hat er lange hingearbeitet.

Klonk-Klonk statt Bling-Bling

Obwohl seine fachlichen Qualitäten unbestritten sind und der Systemwechsel zur Dreierkette für mehr Stabilität gesorgt hat, wohnte der Verpflichtung ein gewisses Paradoxon inne: PSG hätte Galtier wohl nie verpflichtet, wenn er zum Verein passen würde. Wo er hinkommt, da herrscht nicht Bling-Bling, sondern Klonk-Klonk. Der "Republik der Spieler", wie die französische Presse die Machtverhältnisse etwa unter Pochettino nannte, musste jemand buchstäblich die Grenzen aufzeigen.

Verspätung? Ab auf die Bank. Mannschaftsfrühstück? Verpflichtend. Ein freier Tag in der Woche? Jetzt nicht mehr. Immerhin: Als die Spieler darum baten, eine für den Tag nach Halloween anberaumte Morgensitzung auf den Nachmittag zu verschieben, zeigte sich Galtier für seine Verhältnisse gnädig - und ließ die Profis am späten Vormittag antanzen. Manchmal also doch ein bisschen Zuckerbrot, ein bisschen Pfannkuchen statt Prügel.

Für die französischen Gazetten und die Lichter der Großstadt ist er eher Spielverderber als der auf Pressekonferenzen teils wild fabulierende Tuchel oder der in seinen Formulierungen unsicher wirkende Pochettino. "Ihr redet nie über Fußball", ist Galtiers Lieblingssatz in Richtung Presse.

Wenn es ausschließlich um Fußball gehen soll, ist PSG wahrscheinlich der falsche Verein, möchte man ihm im ersten Reflex zurufen. Und wahrscheinlich würde er antworten: Stimmt. Aber deswegen bin ich hier.