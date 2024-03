Prüfer freut sich über "reife Leistung" und "Art und Weise" seiner Eilenburger

Der FC Eilenburg ist in der Regionalliga Nordost seit Wochen auf der Überholspur unterwegs und hat sich mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen im Kampf um den Klassenerhalt in eine Top-Ausgangslage gebracht.

Das i-Tüpfelchen war der 2:1-Heimsieg am Samstag gegen Schlusslicht Hansa Rostock II. "Das war unser schwierigstes Spiel in den letzten Wochen", atmete Eilenburgs Cheftrainer Sascha Prüfer, der seiner Mannschaft einen "guten Job" attestierte, erleichtert auf.

Es war kein "klassisches Abstiegsduell", weil beide Teams trotz der Brisanz spielerische Wege suchten und kühlen Kopf bewahrten. So ließen sich die FCE-Kicker auch nach dem 1:1, das vor der Pause aus heiterem Himmel fiel, nicht aus der Ruhe bringen, spielten weiter engagiert nach vorne und belohnten sich mit einem feinen Schlenzer von Tim Bunge zehn Minuten vor dem Abpfiff.

Prüfer freute die "reife Leistung" und die "Art und Weise", wie sein Team das Sechs-Punktespiel angenommen hatte. Die Eilenburger, die nach der Winterpause schwer aus den Startlöchern kamen und vor vier Wochen noch als Vorletzter in arger Abstiegsnot waren, haben den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Einfach ausgedrückt: Die Chancen effizient nutzen und Comeback-Qualitäten zeigen.

Beim 3:2-Sieg gegen Hertha BSC II lagen die Nordsachsen schon mit 1:2 zurück, auch gegen Jena holte man einen 0:1-Rückstand noch auf. Dazu gesellten sich ein 2:1-Sieg gegen Viktoria Berlin und das 2:2 gegen Rot-Weiß Erfurt. Mit 27 Zählern beträgt der Abstand zum Vorletzten und dem ersten Abstiegsplatz - derzeit läuft vieles auf maximal zwei Schleudersitze hinaus - satte neun Punkte. Der Vorsprung auf den Berliner AK und Hansa II ist komfortabel, aber längst kein Ruhekissen. "Wir werden uns auf keinen Fall zurückzulehnen. Die Saison ist erst am 19. Mai zu Ende", machte der 37-jährige Prüfer klar.

Ich habe nichts draufbekommen, außer Regen ins Gesicht. FCE-Keeper Andreas Naumann über seinen ruhigen Arbeitstag gegen Hansa II

Allerdings spricht derzeit vieles für eine weitere Runde in der Regionalliga Nordost. Zumal Anker Andreas Naumann gegen die Hansa-Kogge ins Tor zurückkehrte. Nur vier Monate nach seinem Schlüsselbeinbruch stand der 31-Jährige wieder zwischen den Pfosten und erlebte einen ruhigen Arbeitstag. "Ich habe nichts draufbekommen, außer Regen ins Gesicht", scherzte Naumann. Im nächsten Duell gegen Energie Cottbus am 1. April wird sich das mit Sicherheit ändern. Die Lausitzer sind die Ballermänner der Liga, haben in 24 Spielen schon 48-mal getroffen und mit "Königstransfer" Maximilan Krauß von Carl Zeiss Jena in der Winterpause einen Glücksgriff gelandet. In der aktuellen Lage ist den Eilenburgern aber alles zu zutrauen - auch eine Überraschung gegen den Aufstiegsanwärter aus der Lausitz.