Prüfer bleibt Eilenburg-Trainer

Der FC Eilenburg geht mit Sascha Prüfer als Trainer in die neue Saison. Präsident Uwe Stark lobt in einer Meldung den 37-jährigen Inhaber der A-Lizenz: "Er ist einer der begehrtesten jungen Trainer auf dem Markt. Was er gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in den vergangenen beiden Jahren mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln beim FC Eilenburg geleistet hat, verdient allerhöchste Anerkennung."