Provedel nach Last-Minute-Tor: "Habe Immobile studiert"

Lazio-Torwart Ivan Provedel rettete mit seinem späten Tor den Römern gegen Atletico Madrid einen Punkt. Wie sich ein eigener Treffer im Profibereich anfühlt, wusste er aber bereits.

Die meisten Torhüter wünschen sich bei ihren Debüts einen gegentorlosen Sieg. Doch auch wenn Ivan Provedel bei seiner Premiere in der Champions League einmal hinter sich greifen musste und die Partie zwischen seinem Lazio-Team und Atletico Madrid letztendlich mit einem Remis endete, war es für ihn wohl trotzdem schöner als in seinen Träumen.

Denn im Heimspiel gegen die Spanier rückte der 29-Jährige bei der letzten Aktion der Partie - die reguläre Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen - mit auf und köpfte eine Flanke von Luis Alberto in der fünften Minuten der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand ins Netz. Das Olimpico bebte, die Fans schrien seinen Namen und Schiedsrichter Slavko Vincic pfiff die Partie sofort ab.

Wie verdutzt der Italiener selbst war, verdeutlichte sein Jubel: Der Torwart wusste gar nicht, wohin er rennen sollte. "Eiskalt im Jubel? Ich habe nicht realisiert, dass ich ein Tor geschossen habe", erklärte Provedel anschließend bei "Sky Sport Italia".

Ich habe gesehen, dass Luis Alberto den Ball hatte - und er flankt normalerweise Richtung zweiten Pfosten, also habe ich mich eingefügt und bin dorthin gegangen. Ivan Provedel

Während der Torhüter bei der Feier seines Treffers unbeholfen wirkte, zeigte er zuvor im Sechzehner einen gewissen Instinkt. Provedel orientierte sich nach der zunächst abgeblockten Ecke sehr clever und lief im genau passenden Moment ein. Für solch einen Treffer ist sonst der viermalige Torschützenkönig der Serie A und Mitspieler Ciro Immobile prädestiniert.

"Um einen Witz zu machen, kann ich sagen, dass ich Immobile studiert habe. Ich sehe ihn jeden Tag diese Bewegungen machen. Ich habe gesehen, dass Luis Alberto den Ball hatte - und er flankt normalerweise Richtung zweiten Pfosten, also habe ich mich eingefügt und bin dorthin gegangen", so der Last-Minute-Torschütze.

Sein Tordebüt im Profibereich war es am Dienstagabend allerdings nichts. Schon im Februar 2020, damals im Trikot von Juve Stabia, hatte Provedel in der Serie B gegen Ascoli Calcio per Kopf ebenfalls in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Endstand erzielt. "Es gibt keine Rangfolge für die beiden Tore, die ich erzielt habe, sie sind beide sehr wichtig für mich - und es waren zwei verschiedene Situationen", erläuterte der Keeper.

Nur Bolat traf zuvor als Torwart aus dem Spiel heraus

Seine beiden Kopfballtore gehen sicherlich in die Geschichte. In der Champions League ist Provedel jedenfalls erst der zweite Torwart, der aus dem Spiel heraus traf. Dies war zuvor nur Lüttichs Sinan Bolat im Dezember 2009 gegen AZ Alkmaar gelungen - übrigens ebenfalls zum 1:1 und ebenfalls in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Generell bejubelten noch zwei weitere Schlussmänner mindestes einen eigenen Treffer in der Champions League. Jörg Butt verwandelte drei Elfmeter - allesamt gegen Juventus (2000, 2002 und 2009) - und Vincent Enyeama einen (2010 für Hapoel Tel Aviv gegen Lyon).