Prototyp und Hoffnungsträger: Irvine bleibt

Mit der Einigung auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung setzen der FC St. Pauli und Jackson Irvine einen Tag vor dem Stadt-Derby gegen den Hamburger SV ein Zeichen.

Jackson Irvine gilt als Prototyp des FC St. Pauli. Der Australier lebt im Stadtteil, legt die Wege durchs Viertel bevorzugt zu Fuß zurück und ist auch dadurch für die Anhänger greifbar - am Donnerstag hat der 29-Jährige seinen ursprünglich bis 2024 gültigen Vertrag langfristig verlängert. Ein Zeichen einen Tag vor dem Derby - in diesem ist er der große Hoffnungsträger.

Er steht für Siegeswillen und die klassischen St. Pauli-Tugenden. St. Paulis Coach Timo Schultz über Jackson Irvine

Beim 1:2 in Braunschweig ist Irvine nach wenigen Minuten mit einer klaffenden Platzwunde an der Schläfe ausgeschieden. "Natürlich hat das Einfluss genommen auf unsere Mannschaft", sagt Eric Smith - weil der australische A-Nationalspieler und WM-Fahrer ein emotionaler Anführer ist für eine Mannschaft, die in diesen Wochen nach Halt sucht. Schon Sonntag stand er wieder auf dem Trainingsplatz und Timo Schultz ist erleichtert: "Natürlich ist seine Rückkehr von Bedeutung für uns." Ebenso sein Zeichen mit der langfristigen Unterschrift. "Es ist ein tolles Signal und gut, ihn in den kommenden Jahren in unserem Kader zu wissen", sagt der Coach. "Dass Jackson nach nur einer Saison bei uns bereits als Kapitän die Mannschaft anführt, unterstreicht seine Bedeutung für uns. Er steht für Siegeswillen und die klassischen St. Pauli-Tugenden."

Kein langer Vertragspoker

Irvine hat als Weitgereister in Sachen Profifußball schnell herausgestrichen, dass er sich mit seiner Lebenseinstellung und seiner Interpretation von Fußball auf St. Pauli angekommen und richtig fühlt. Schultz sieht das ähnlich: "Er repräsentiert unseren Verein auf und neben dem Platz in hervorragender Weise." Und hat deshalb auch nicht lange gepokert. "Es waren offene und vertrauensvolle Gespräche, die sehr schnell zu einer Einigung über eine langfristige Bindung geführt haben", verrät Sportchef Andreas Bornemann und schwärmt wie sein Coach vom Vorzeige-St. Paulianer: "Jackson ist in kurzer Zeit zu einem Leader und zu einer Identifikationsfigur geworden."

Irvine: "Eine große Ehre"

Irvine gibt die Blumen anlässlich seiner Verlängerung zurück, und die Worte klingen angesichts seines Wirkens und Auftretens nach mehr als den branchenüblichen Floskeln. "Es bedeutet mir viel, dass St. Pauli mich als Teil seiner Zukunft sieht. Es ist mir eine große Ehre."

Die Verbindung St. Pauli und Irvine passt - und steht auch für die Zukunft. Für die positive Gegenwart braucht es Punkte. Und die Rückkehr des Mittelfeldmannes mit dem Schnauzbart pünktlich zum Stadt-Duell gegen den HSV nährt die Hoffnungen darauf.