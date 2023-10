"Prototyp für maximale Professionalität": Hürzeler voll des Lobes für Eggestein

St. Pauli geht nach dem 5:1 gegen Nürnberg als Tabellenführer in die Länderspielpause. Entsprechend gut ist auch die Laune am Millerntor. Besonders beim Trainer und Doppeltorschütze Johannes Eggestein.

Für den FC St. Pauli läuft es derzeit wie geschmiert. Der 5:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg markierte für die Hamburger den nächsten Sieg der Saison. Mit nunmehr 19 Punkten, im Übrigen eingestellter Klubrekord, stehen die Kiezkicker wieder an der Tabellenspitze. Obendrein sind sie als einziges Team in dieser Saison noch ungeschlagen. Saisonübergreifend ist St. Pauli gar seit 14 Spielen unbesiegt - dies gelang zuletzt 1994/95.

Hürzeler: "Brutale Dominanz"

Auch im Spiel gegen den Club aus Nürnberg schienen die Hanseaten nicht aufzuhalten. Trainer Fabian Hürzeler attestierte seiner Elf im Anschluss an die Partie bei "Sky" eine "brutale Dominanz". In der Tat schien es auch nach dem Ausgleichstreffer der Nürnberger nicht so, als wenn St. Pauli Gefahr laufen würde, das Spiel aus der Hand zu geben. Zwar dauerte es bis nach der Pause, doch dort drehten die Hausherren dann auf - auch dank Doppeltorschütze Johannes Eggestein.

Hürzeler war nach der Partie voll des Lobes für seinen Angreifer. Er sei der "Prototyp für maximale Professionalität. Er hat sich super integriert, er ist ballsicher, gut im Zwischenraum. Zudem wissen wir, dass er in der Box sehr gefährlich ist, er hat einen guten Riecher, einen guten Abschluss - mit links und rechts. Ich hoffe, dass er mit dieser Intensität und der maximalen Bereitschaft weitermacht, aber da mache ich mir keine Sorgen."

Nimmermüder Eggestein

Der Doppeltorschütze zeigte sich zunächst einmal demütig mit Blick darauf, dass in den ersten fünf Saisonspielen nur insgesamt eine Minute Spielzeit bekam. "Ich freu mich erstmal , dass es auch so gut funktioniert, seit ich dabei bin." Er habe stets das Gefühl gehabt, "dass ich der Mannschaft auch im Kombinationsspiel sehr helfen kann" und dadurch "viele Räume entstehen". Immer wieder habe er versucht, "an kleinen Details zu arbeiten." Dies seien vor allem "athletische Punkte" aber auch "technische Sachen" gewesen, so Eggestein. "Da kann man auch als Stürmer und gerade auch als Wandspieler dran arbeiten, dass man da technisch versierter wird."

Mit Etienne Amenyido und Connor Metcalfe trafen zum Ende des Spiel auch zwei Einwechselspieler - ebenfalls eine Stärke des Teams. "Du hast die Starter und die Non-Starter. Die Non-Starter fordern die Starter extrem, fordern alles ab." Dies sehe man auch im Training immer wieder. "Das spricht für Homogenität", so Hürzeler. Generell habe St. Pauli im Team eine "klare Hierarchie. Wir haben Führungsspieler, Teamspieler, Kreativspieler, die Mischung stimmt und dann funktioniert es auch."

All diese Punkte und die aktuelle Form können dafür sorgen, dass für die Hamburger in dieser Saison viel gehen kann. Mit Blick auf das mehr oder weniger selbstverschuldete 1:1 weiß auch Eggestein dennoch: "Wenn wir ein bisschen nachlassen, sind die Gegner da und dann wird es eng. Das müssen wir über die Saison immer wieder zeigen, dass wir das immer wieder schaffen zu bestätigen, dass wir nicht nachlassen."