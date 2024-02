Proteste gegen DFL: Lange Unterbrechung bei Hertha gegen HSV

Das Topspiel der 2. Liga zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV ist wegen Protesten gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga für längere Zeit unterbrochen worden.

Die Ordner standen in der zweiten Hälfte in Berlin mehr im Fokus als gewünscht. Getty Images

Immer wieder flogen am Abend zu Beginn der zweiten Halbzeit Tennisbälle aus der Hertha-Kurve auf das Spielfeld. "Investorenwahnsinn endlich stoppen, ob in der DFL oder in den Vereinen", hieß es auf einem Banner.

Nachdem das Spiel schon mehr als 15 Minuten unterbrochen war, ging Hertha-Coach Pal Dardai in die Kurve und redete auf die Fans ein. Die Spieler begannen sich auf dem Platz warmzuhalten. Auch mehrmalige Appelle des Stadionsprechers brachten zunächst nichts. In der ersten Halbzeit hatten die Hamburger Fans Bälle geschmissen, allerdings nicht in der Intensität.

"Das geht zu weit. Das dauert auch viel zu lange. Es ist eine schwere Situation. Jetzt geht es ins Sportliche. Natürlich ist der Trainer nicht erfreut, das bringt uns aus dem Rhythmus", sagte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich bei Sport1.

Schiedsrichter Daniel Schlager schickte die Akteure im weiteren Verlauf der Protestaktion vom Rasen. Um 22.19 Uhr wurde die Begegnung schließlich fortgesetzt.