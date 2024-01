"Protest unzulässig": EHF weist Schwedens Einspruch ab

Die Europäische Handballföderation hat den schwedischen Protest nach dem diskussionswürdigen Halbfinale gegen Frankreich abgewiesen. Die Nichtanwendung der Video Review liege schließlich im Ermessen der Schiedsrichter.

Der Moment, der den Protest ins Rollen brachte: Elohim Prandi wirft Frankreich per Kunstwurf in die Verlängerung. Sascha Klahn

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Mit dieser Entscheidung rechneten die Schweden bereits vor der Bekanntgabe. Als Jim Gottfridsson mit seinen Kollegen am Tag nach dem verlorenen Halbfinale gegen Frankreich (30:34 nach Verlängerung) durch die auf dem Spielfeld aufgebaute Mixed Zone der Lanxess Arena läuft, ist ihm die Verärgerung anzusehen. "Es waren drei Fehler der Schiedsrichter in 18 Sekunden, die fragwürdig sind", hadert der Spielmacher der SG Flensburg-Handewitt.

Großes Streitthema und Grund des Protests war der von PSG-Rückraumspieler Elohim Prandi direkt verwandelte Freiwurf. Ein Wurf für die Geschichtsbücher, auch Magnus Wislander muss bei diesem Thema schmunzeln und offen zugeben: "Das war trotzdem ein geiles Tor", erklärt der von der IHF zum Welthandballer des Jahrhunderts gewählte 59-jährige Schwede dem kicker.

"Liegt im Ermessen der EHF-Schiedsrichter"

Kurz darauf folgte die erwartbare EHF-Entscheidung, die den Protest Schwedens abwies. "Der Protest bezog sich auf die Nichtanwendung der Video Review (VR) zur Überprüfung des letzten Freiwurfs für Frankreich in der 60. Minute", stellt der europäische Verband noch einmal klar und fügte an: "Nach einer sorgfältigen Bewertung der Situation hat das Gremium entschieden, dass es im Ermessen der EHF-Schiedsrichter liegt und nicht verpflichtend ist, die VR-Technologie einzusetzen."

Die Video Review komme nur dann zum Einsatz, "wenn die Schiedsrichter ernsthafte Zweifel an der richtigen Entscheidung haben oder wenn sie die Situation nicht richtig einschätzen können". Es liegen demnach "allein im Ermessen des Schiedsrichters oder seines Delegierten, ob er die VR-Technologie einsetzt".

Auch der Begriff der bereits im Vorfeld vermuteten "Tatsachenentscheidung" fällt im EHF-Statement. Gegen eine solche "kann kein Protest eingelegt werden. Der Protest wird daher als unzulässig zurückgewiesen." Ein Einspruch gegen diese Entscheidung könne bei der Jury noch bis Samstagabend um 20 Uhr eingereicht werden. Dann stecken die Schweden aber wohl längst tief in der Vorbereitung auf das so wichtige Spiel gegen Gastgeber Deutschland, wenn es am Sonntag (15 Uhr) neben EM-Bronze auch um das Direktticket für Olympia 2024 in Paris geht.