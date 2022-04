Prostatakrebs: Van Gaal macht Erkrankung öffentlich

Der aktuelle niederländische Nationaltrainer und frühere Bayern-Coach Louis van Gaal ist an Prostatakrebs erkrankt.

Bereits seit geraumer Zeit ist Louis van Gaal an Prostatakrebs erkrankt. Dies hat der 70-Jährige am Sonntag im niederländischen Fernsehen offen bekannt. Die Erkrankung werde ihn allerdings nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen - genauso wie sie ihn nicht daran gehindert hat, bei den jüngsten Länderspielen wie etwa dem 1:1 in Amsterdam gegen die deutsche Auswahl an der Seitenlinie zu stehen.

Seine Spieler "wissen es nicht", hat van Gaal dabei zudem dem Fernsehsender "RTL" mitgeteilt und hinzugefügt, dass er sich bereits 25 Bestrahlungen unterzogen habe - vor allem abends während der Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft.

Dazu hat der Bondscoach detailliert Auskunft gegeben: "Während meiner Zeit als Trainer der Nationalmannschaft musste ich jedes Mal nachts ins Krankenhaus gehen, ohne dass die Spieler davon erfuhren, bis jetzt. Ich dachte, ich sei gesund. Aber ... das bin ich nicht"

Der seit über 30 Jahren als Coach tätige und frühere Bayern-Trainer (2009 bis 2011) hat die Niederlande souverän zur WM-Endrunde geführt. In der Vorrundengruppe A trifft der dreimalige Vizeweltmeister auf Gastgeber Katar sowie Senegal und Ecuador.

