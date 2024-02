Prosinecki neuer Nationaltrainer Montenegros

Robert Prosinecki trainiert künftig die Nationalmannschaft von Montenegro. Wie der Verband FSCG am Freitag mitteilte, hat der ehemalige kroatische Nationalspieler einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 55-Jährige, in Villingen-Schwenningen geboren, tritt die Nachfolge von Miodrag Radulovic an. Seinen letzten Posten als Nationaltrainer hatte Prosinecki von 2018 bis 2019 in Bosnien-Herzegowina inne, zuletzt stand er beim kroatischen Erstligisten NK Rudes unter Vertrag. Als Aktiver spielte Prosinecki unter anderem für Real Madrid und den FC Barcelona.