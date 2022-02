Prominentes Pink: Alpine präsentiert den "A522"

Das BWT Alpine F1 Team hat den "A522" offiziell vorgestellt. Der neue Bolide kommt nicht nur farblich auffällig daher.

Mit dem "A522" geht Alpine in der neuen Formel-1-Saison an den Start. BWT Alpine F1 Team

Als vorletztes Team hat Alpine den Boliden für die anstehende Formel-1-Saison präsentiert. Mit dem "A522" geht das französische Team an den Start, Fernando Alonso (Spanien) und Esteban Ocon (Frankreich) werden wie schon im Vorjahr die Fahrer sein. Als Ersatzfahrer wird Oscar Piastri agieren, der 20-jährige Australier wurde 2021 Weltmeister in der Formel 2.

Am 11. Februar hat Alpine bereits einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Das österreichische Unternehmen "BWT", in der Formel 1 zuletzt Hauptsponsor von Racing Point, wird den Namen des Teams zukünftig zieren.

Mit dieser besonderen Lackierung geht Alpine in den ersten beiden Rennen an den Start. BWT Alpine F1 Team

Bekannt für "BWT" ist die Firmenfarbe pink, die sich auch auf dem neuen Alpine-Boliden wiederfindet. Sowohl an Front- und Heckflügel als auch an den Seitenkästen hat der Alpine einen auffälligen pinken Touch bekommen. Die Grundfarbe ist weiterhin das gewohnte Blau.

Ebenfalls besonders: die Luftschlitze auf und neben den Seitenkästen. Ähnliches war bereits am Aston Martin und am Ferrari zu sehen, jedes Team hat die neuen Regularien aber anders interpretiert und am Auto untergebracht.

Der blaue Bolide wird derweil erst beim dritten Grand Prix in Australien zum Einsatz kommen. Die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi Arabien wird Alpine mit einem "BWT"-typischen knallpinken Boliden absolvieren.