Prominenter Zuwachs vor der WM: Königsdörffer, Ambrosius und Pfeiffer spielen für Ghana

Die ghanaische Nationalmannschaft bekommt Verstärkung aus Deutschland: Mit Ransford-Yeboah Königsdörffer (20), Stephan Ambrosius (23) und Patric Pfeiffer (22) spielen drei ehemalige U-21-Nationalspieler ab sofort im Team von Otto Addo.

Wie der ghanaische Fußballverband GFA mitteilte, sind der Hamburger Ambrosius, sein neuer Teamkollege Königsdörffer und Darmstadts Innenverteidiger Pfeiffer ab sofort für das westafrikanische Land spielberechtigt. Königsdörffer, der im Sommer aus Dresden nach Hamburg wechselte, absolvierte bislang drei Spiele für Deutschlands U-Nationalmannschaften, in zwei Spielen für die U 20 gelang ihm ein Tor. Zudem stand er auch einmal für die U 21 auf dem Platz. Pfeiffer, dessen Eltern aus Ghana stammen, bestritt da schon ein Spiel mehr, er absolvierte zwischen 2017 und 2018 je zwei Spiele für Deutschlands U-17- und U-18-Nationalmannschaft.

Ambrosius hingegen spielte nur ein einziges Mal für die Junioren-Nationalmannschaft, gehörte aber dennoch zum Kader der U-21-Nationalmannschaft, die 2021 Europameister wurde. Dort blieb er allerdings in der Vorrunde ohne Einsatz, bevor er in der K.-o.-Runde verletzungsbedingt aussetzen musste. Mit dem Verbandswechsel verfolgen alle drei ein gemeinsames Ziel, die Teilnahme an der WM in Katar im Dezember. Wie der Verband bekannt gab, werde man die Spieler "weiter im Auge behalten, um sie für künftige Einsätze inklusive der Begegnungen im September und der Weltmeisterschaft in Katar zu bewerten".

Auch Lamptey und Inaki Williams laufen für Ghana auf

Neben den drei Zweitliga-Spielern werden auch Inaki Williams von Athletic Bilbao und Brightons Rechtsverteidiger Tariq Lamptey künftig im Trikot Ghanas auflaufen. Williams, der auf Klub-Ebene für Bilbao in 302 Spielen bislang 61 Tore erzielen konnte, absolvierte nur ein einziges Länderspiel für Spanien, während Lamptey bislang nur für die Jugendnationalmannschaften Englands auflief. "Dass diese Spieler jetzt verfügbar sind, bedeutet sehr viel für den ghanaischen Fußball-Verband und das Trainerteam der Black Stars", sagte GFA-Präsident Edwin Simeon-Okraku.

Unter dem früheren Dortmunder Addo, der im Februar dieses Jahres interimsweise den Posten des Nationaltrainers übernommen hatte, qualifizierte sich Ghana in den Play-offs gegen Nigeria für die Weltmeisterschaft in Katar. Dort treffen die Black Stars in der Gruppe H auf Portugal, Südkorea und Uruguay.