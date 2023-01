Prominenter Zugang: Saarbrücken zieht Gaus an Land

Auch der 1. FC Saarbrücken ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat am Montag einen Außenbahnspieler mit viel Erfahrung an Land gezogen.

Die ambitionierten Saarbrücker verpflichteten am Montag den bislang vereinslosen Außenbahnspieler Marcel Gaus. Der 33-jährige gebürtige Düsseldorfer kommt mit der Erfahrung von 233 Zweiligapartien für den FC Ingolstadt, den 1. FC Kaiserslautern, den FSV Frankfurt und die Fortuna ins Saarland und erhält einen Vertrag vorerst bis zum Ende der laufenden Saison, wie der FCS meldet.

"Wir waren auf der Suche nach einer zusätzlichen Option für unsere linke Außenbahn und haben in Marcel Gaus einen überaus erfahrenen, flexibel einsetzbaren aber auch charakterlich passenden Spieler gefunden", begründete Sportdirektor Jürgen Luginger die Verpflichtung.

Gaus trainierte seit Sommer mit dem Zweitligakader der Fortunen mit und bestritt mit den Flingeranern auch die Wintervorbereitung. "Insofern hat er einen guten Fitnesszustand und braucht nur wenig Eingewöhnungszeit", so Luginger weiter.

"Froh, dass die Zeit ohne Verein zu Ende ist"

Gaus sieht dem neuen Kapitel beim Traditionsverein mit Freude entgegen: "Ich bin sehr froh, dass die Zeit ohne Verein nun zu Ende ist. Der FCS ist ein toller Verein mit großen Zielen. Ich möchte möglichst schnell die Mannschaft kennenlernen und mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die Vereinsziele zu erreichen", ließ er wissen. Gaus bekommt die Rückennummer 28.

Vor dem Montag-Spiel zwischen 1860 München und Dynamo Dresden ist der FCS Dritter in der Tabelle und liebäugelt mit der Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus. Durch das 0:2 beim SV Verl verlor die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl am Wochenende im Aufstiegsrennen etwas an Boden gegenüber den Topteams SV Elversberg und SV Wehen Wiesbaden. Die SVE kommt am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Saarland-Derby ins Ludwigsparkstadion.

